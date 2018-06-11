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Sapanca'da kızıl güneş

Yaşar ANTER/SAKARYA, () - SAKARYA'nın Sapanca ilçesindeki doğal güzelliğiyle ünlü Sapanca Gölü'nde gün batımı, görenleri hayran bırakıyor. Akşam saatlerinde batarken, kızıla dönen güneşin göl üzerindeki yansımasını görmek...

Sapanca'da kızıl güneş

Yaşar ANTER/SAKARYA, () - SAKARYA'nın Sapanca ilçesindeki doğal güzelliğiyle ünlü Sapanca Gölü'nde gün batımı, görenleri hayran bırakıyor. Akşam saatlerinde batarken, kızıla dönen güneşin göl üzerindeki yansımasını görmek isteyen yerli ve yabancı turistler, göl kenarındaki kafeteryalara akın ederek, izliyor.
Sakarya'nın sakin ve saklı cenneti olarak bilinen Sapanca Gölü'nde, saat 19.30'da başlayıp, 45 dakika süren gün batımı, gölün üzerini kızıla boyuyor. Kızıllığı gören yerli- yabancı turistler, cep telefonlarının kameraları ve fotoğraf makineleriyle bu anı görüntülüyor. Gölde balık tutanlar ile iskelelerde oturup, doğal görsel şovu izleyenler, günü keyifle bitiriyor. Sapanca'ya tatile gelen, 1 çocuk annesi, memur emeklisi Nursel Çakmak (61), "Arkadaşlarımızla Sapanca'ya 3 günlük kısa tatil için geldik. Göl etrafında gezerken, güneşin batışını izledik, hayran kaldık. Gün batımını izlemeye ve gölü görmeye turistler de otobüslerle kafileler halinde geliyor. Bu doğa olayı, ülkemizin çok farklı güzelliklerle dolu olduğunu bir kez daha ortaya koydu" dedi.

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