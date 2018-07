Sapanca'da '7'nci Mahalli At Yarışları' ilgi gördü

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde bu yıl 7'ncisi düzenlenen Sapanca Mahalli At Yarışları ilgi gördü.Sapanca Belediyesi, Sapanca At Yetiştiricileri, At Sporu ve Turizm Derneği, (SAYDER) tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen mahalli at yarışları yapıldı. Yarışlar sonrası Karadenizli ses sanatçısı İsmail Türüt sevilen şarkılarını söyledi. Programın açılışında konuşan Türkiye Jokey Kulübü Asli Üyesi Faruk Tınaz, "Sapanca'nın nasıl bir yer olduğunu çok iyi bilirim. Burası yıllarca kulübümüze at, atçı, jokey hatta şampiyon jokeyler yetiştirmiş bir bölgemizdir. Hatta at yetiştiriciliğinde en eski yerleşim birimlerimizden biridir. Bugün de bu tecrübeyi görüyoruz. Festival havasında mükemmel bir organizasyon hazırlanmış" dedi.Yaz Şenliği Mahalli At Yarışları'nda C grubu Arap atları arasında düzenlenen Galopat Atçılık Koşusu'nu Kaya Kaya'nın sahibi olduğu Çekiçkan, B grubu Arap atlarının yer aldığı Sapanca Belediye Başkanlığı Koşusu'nu Hüseyin Orhon'un sahibi olduğu Atılay, B grubu İngiliz atları arasında düzenlenen Türkiye Jokey Kulübü Koşusu'nu Mehmet Badışoğlu'nun sahibi olduğu Çikok Yasinbey, A grubu İngiliz atları arasında düzenlenen Köseoğlu Ekürisi, Adil Köseoğlu Koşusu'nu Fatih Pir'in sahibi olduğu Megas, Türkiye Yarış Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği Koşusu'nu ise Hüseyin Aslan'ın sahibi olduğu Karacabey Aslanı isimli at kazandı. Yarışlar sonunda dereceye giren at sahipleri ve jokeylere madalya ve kupaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

