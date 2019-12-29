Son Dakika
Şantiyeye gelen tilki ile yavrularını elleriyle besledi
AFYONKARAHİSAR'ın Şuhut ilçesinde anne ve iki yavru tilkinin geldikleri şantiyede, bir çalışan tarafından beslendiği anlar, kameraya yansıdı. Şuhut'a bağlı Başören köyünde rüzgar türbini inşaatının şantiyesine gelen anne tilki...
GENEL 29.12.2019, 11:44
AFYONKARAHİSAR'ın Şuhut ilçesinde anne ve iki yavru tilkinin geldikleri şantiyede, bir çalışan tarafından beslendiği anlar, kameraya yansıdı.
Şuhut'a bağlı Başören köyünde rüzgar türbini inşaatının şantiyesine gelen anne tilki ve iki yavrusu, buradaki görevliler tarafından beslendi. Yaklaşık bir yıldır şantiyeye gelen anne tilkinin, son dönemde yavrularını da getirdiği belirtilirken, şantiyede çalışan tüm personelin, hayvanları elleriyle beslediği kaydedildi.
Son günlerde bölgede sert kış koşulları etkisini gösterirken, şantiyeye gelen anne tilki ve yavrularının çalışanlardan Mehmet Poyraz tarafından beslendiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde şantiyedeki odanın camına çıkan tilkinin, Mehmet Poyraz'ın eliyle uzattığı ekmeği alıp gittiği anlar yer aldı. Yine tilkilerin pencereden önlerine atılan ekmek parçalarını almaları da görüntülere yansıdı.
Şuhut'a bağlı Başören köyünde rüzgar türbini inşaatının şantiyesine gelen anne tilki ve iki yavrusu, buradaki görevliler tarafından beslendi. Yaklaşık bir yıldır şantiyeye gelen anne tilkinin, son dönemde yavrularını da getirdiği belirtilirken, şantiyede çalışan tüm personelin, hayvanları elleriyle beslediği kaydedildi.
Son günlerde bölgede sert kış koşulları etkisini gösterirken, şantiyeye gelen anne tilki ve yavrularının çalışanlardan Mehmet Poyraz tarafından beslendiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde şantiyedeki odanın camına çıkan tilkinin, Mehmet Poyraz'ın eliyle uzattığı ekmeği alıp gittiği anlar yer aldı. Yine tilkilerin pencereden önlerine atılan ekmek parçalarını almaları da görüntülere yansıdı.
6°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 29 Aralık 2019
|İmsak
|06:50
|Güneş
|08:22
|Öğle
|13:11
|İkindi
|15:30
|Akşam
|17:51
|Yatsı
|19:17
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|16
|34
|2. Başakşehir
|17
|33
|3. Trabzonspor
|17
|32
|4. Beşiktaş
|17
|30
|5. Fenerbahçe
|16
|28
|6. Galatasaray
|17
|27
|7. Alanyaspor
|16
|26
|8. Malatyaspor
|16
|23
|9. Göztepe
|16
|23
|10. Gaziantep FK
|16
|23
|11. Denizlispor
|17
|22
|12. Çaykur Rizespor
|16
|20
|13. Gençlerbirliği
|17
|18
|14. Kasımpaşa
|17
|15
|15. Konyaspor
|16
|15
|16. Antalyaspor
|17
|14
|17. Ankaragücü
|17
|12
|18. Kayserispor
|17
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|17
|36
|2. Erzurum BB
|17
|30
|3. Menemen Belediyespor
|17
|28
|4. Akhisar Bld.Spor
|16
|27
|5. Bursaspor
|17
|27
|6. Keçiörengücü
|16
|25
|7. Ümraniye
|17
|25
|8. Balıkesirspor
|17
|24
|9. Altay
|16
|23
|10. Fatih Karagümrük
|17
|23
|11. Adana Demirspor
|16
|21
|12. Giresunspor
|16
|20
|13. İstanbulspor
|16
|19
|14. Altınordu
|17
|18
|15. Osmanlıspor
|17
|13
|16. Boluspor
|16
|12
|17. Adanaspor
|17
|12
|18. Eskişehirspor
|16
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|18
|52
|2. Leicester City
|20
|42
|3. Man City
|19
|38
|4. Chelsea
|19
|32
|5. M. United
|20
|31
|6. Tottenham
|20
|30
|7. Wolverhampton
|19
|30
|8. Sheffield United
|19
|29
|9. Crystal Palace
|20
|27
|10. Everton
|20
|25
|11. Newcastle
|20
|25
|12. Arsenal
|19
|24
|13. Burnley
|20
|24
|14. Brighton
|20
|23
|15. Southampton
|20
|22
|16. Bournemouth
|20
|20
|17. West Ham
|19
|19
|18. Aston Villa
|20
|18
|19. Watford
|20
|16
|20. Norwich City
|20
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|18
|39
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Sevilla
|18
|34
|4. Atletico Madrid
|18
|32
|5. Real Sociedad
|18
|31
|6. Getafe
|18
|30
|7. Athletic Bilbao
|18
|28
|8. Valencia
|18
|28
|9. Levante
|18
|26
|10. Villarreal
|18
|25
|11. Granada
|18
|24
|12. Osasuna
|18
|23
|13. Real Betis
|18
|23
|14. Real Valladolid
|18
|20
|15. Deportivo Alaves
|18
|19
|16. Eibar
|18
|19
|17. Mallorca
|18
|15
|18. Celta de Vigo
|18
|14
|19. Leganés
|18
|13
|20. Espanyol
|18
|10