'Şanslı' için evini satıp, kiraya çıktı

Tolga YANIK/KONYA, () - KONYA'da, Safiye Gürsel'in (74) yaklaşık 4,5 yıldır beslediği 'Şanslı' adlı köpeği için apartman sakinlerinin dava açması üzerine 1'inci Sulh Hukuk Mahkemesi'nin verdiği tahliye kararı, Bölge Adliye Mahkemesi'nce onandı. Kararın ardından evini satan Gürsel, köpeğini de alıp, tuttuğu kiralık eve yerleşti. 70 yaşından sonra ev sahibi olduğunu belirten Gürsel, "'Şanslı'yı istemediler. Ben de onu bir yere göndereceğime, evimi bırakıp, kiralık eve taşındım. O, benim çocuğum gibi, nasıl gönderirim?" dedi.

Safiye Gürsel ve eşi, 2 yıl önce Selçuklu ilçesine bağlı Kılıçarslan Mahallesi'ndeki siteden ev satın alıp, taşındı. Bir süre sonra site sakinleri, 1 çocuk annesi Gürsel'in yaklaşık 4,5 yıl önce sahiplendiği Golden Retriever cinsi 'Şanslı' adını verdiği köpeğinden rahatsız olduklarını bildirdi. Komşular, site protokolünü gerekçe gösterip, Gürsel'in evde köpek besleyemeyeceğini belirterek, dava açtı. 1'inci Sulh Hukuk Mahkemesi'nce 13 Eylül'de, köpeğin evden tahliye edilmesi yönünde karar alındı. Gürsel ise karara itirazda bulundu. İtirazı görüşen bir üst mahkeme Bölge Adliye Mahkemesi tarafından 5 Mart'ta yerel mahkemenin kararı onandı.

'EVİMİ FEDA ETTİM, ONUN İÇİN DEĞER'

'Şanslı'dan ayrılmak istemediğini belirten Safiye Gürsel, bunun için 2 yıl önce aldığı evi satışa çıkardı. Evini boşaltan Gürsel, çocuğu gibi sevdiği 'Şanslı'yı da yanına alarak, kiraladığı, 6 katlı apartmanın 4'üncü katındaki daireye taşındı. Kendi evini 'Şanslı' için feda ettiğini belirten Gürsel, "Onun için değer. Ben 70 yaşımdan sonra ev sahibi olmuştum. Şimdi 'Şanslı' için kiraya taşındım. Beni hayattan bezdirdiler; ama ben yavruma da kıyamıyorum. Ben onu aldığımda 20 günlüktü. Benim çocuğum gibi. İnsan çocuğuna kıyabilir mi? 'Şanslı' için her şey değer. İsteğimi çok bir şey değildi. İstediğim başımı sokacak bir evdi, bir de 'Şanslı'ydı" diye konuştu.

'HAYVANLAR KATLEDİLİYORKEN, BEN ÇOCUĞUM GİBİ BAKIYORUM'

Hayvanlara özgürce yaşama hakkı tanınmadığını savunan Safiye Gürsel, "Hayvanları katlediyorlarken, ben buna çocuğum gibi bakıyorum. Ben ona emek verdim. Ben ev ev sürünecek miyim? Havyana da bize de yaşama hakkı yok mu? Allah rızası için artık biraz duyarlı olsunlar. Bıktık artık" dedi.

Safiye Gürsel, hayvanseverlere de kendisine destek olması için çağrıda bulundu.



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