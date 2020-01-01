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#Erdoğan
#galatasaray
#meclis
#patlama
#abd
#fenerbahçe
#Türkiye Kupasında çeyrek finalde
#hatice hayta
#Kayıp olan
#Hakkari Yüksekova
#Gazzeyi görüştü
#ISID
#göker otomotiv
#Daily Telegraph
#Cape Town Üniversitesi
#oy
#semih kaplanoğlu
#kocaeli
#hastane
#Başbakan Erdoğan