Şanlıurfa’dan, Halep’e 20 TIR'lık yardım

ŞANLIURFA’da Valilik, Belediye ve İnsani Yardım Platformu tarafından düzenlenen 'Haydi Şanlıurfa Halep için yardım zamanı' kampanyasıyla toplanan 20 TIR’lık yardım, Halep’e gönderildi.Şanlıurfa'da düzenlenen 'Haydi Şanlıurfa Halep için yardım zamanı' kampanyası kapsamında; 20 TIR’lık yardım toplandı. Paşabağı Mahallesi'nde TIR'ların Halep'e gönderilmesi nedeniyle düzenlenen törene; Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Pursaklak Belediye Başkanı Selçuk Çetin, bürokratlar, STK temsilcileri katıldı.Suriye’ye her zaman destek vermeye devam edeceklerini ifade eden Vali Tuna, "Şanlıurfa’nın bu konuda rüştünü ispat etmeye ihtiyacı yok. Binlerce Suriyeli kardeşimize ev sahipliği yapıyoruz. Her gün bir otobüs ile gönüllülerimizi, yardım malzemelerinin koordineli bir şekilde dağıtılmasını sağlamak üzere sınır bölgesine gönderiyoruz. Bütün kamuda çalışan memurlar ve Şanlıurfalılar buna destek olabilir. Bu gönüllü bir iştir" diye konuştu.Şanlıurfa’da başlatılan kampanyaya 13 TIR malzeme ile destek veren Ankara Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, "Zulme uğrayan kardeşlerimize el uzatmak mecburiyetindeyiz. Bu kampanyaya ön ayak olan ve destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.Yapılan konuşmaların ardından İl Müftüsü İhsan Açık’ın dua ettirmesiyle TIR'lar yola çıktı.

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