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Şanlıurfa’da, yivsiz av tüfeği kullanımı yasaklandı

ŞANLIURFA, () – ŞANLIURFA’da, güvenlik güçlerinin kullandığı uzun namlulu ve tam otomatik silaha benzeyen yivsiz av tüfeklerin kullanımı OHAL süresince valilik tarafından yasaklandı. Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan yazılı...

Şanlıurfa’da, yivsiz av tüfeği kullanımı yasaklandı

ŞANLIURFA, () – ŞANLIURFA’da, güvenlik güçlerinin kullandığı uzun namlulu ve tam otomatik silaha benzeyen yivsiz av tüfeklerin kullanımı OHAL süresince valilik tarafından yasaklandı.
Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, yurt genelinde terör olaylarına karşı alınan tedbirler doğrultusunda, kentte de OHAL süresince yivsiz tüfeklerin kullanımının ve taşınmasının yasaklanmasının kararlaştırıldığı belirtildi.
Açıklamada, kararın OHAL'in 9'uncu maddesine dayanılarak alındığı vurgulanarak, "22.02.2017 tarihinden itibaren ruhsatlı olsa dahi güvenlik kuvvetlerince kullanılan uzun namlulu ve tam otomatik atış yeteneğine haiz harp silahı görünümünde olan yivsiz tüfeklerin kullanımı ve taşınması Olağanüstü Hal uygulaması devamı süresince yasaklanması kararı alınmıştır” denildi.

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