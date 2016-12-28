Şanlıurfa’da Suriyeliler için ‘Alo Muhacir' hattı kuruldu

Ömer PINAR/ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA Valiliği öncülüğünde, kentte yaşayan Suriyeliler için 'Alo Muhacir Çağrı Merkezi' kuruldu.

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Şanlıurfa’ya sığınan yaklaşık 500 bin Suriyeli için Valilik öncülüğünde 'Alo Muhacir Çağrı Merkezi' kuruldu. Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü ile IMPR’nin desteklediği proje kapsamında kurulan çağrı merkezinin tanıtım toplantısı yapıldı. Bir otelde düzenlenen toplantıya; Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, IMPR yöneticileri ile çağrı merkezinde görev alacak olan personel katıldı.

Törende konuşan Vali Güngör Azim Tuna, Şanlıurfa’da yaşayan Suriyeli mültecileri iletişim konusunda en güzel bir şekilde hizmet vereceklerini ifade ederek şunları söyledi:

"Şanlıurfa’da yaşayan Suriyeli misafirlerimize kurduğumuz çağrı merkezi ile hizmet vereceğiz. Türkiye yıllardır Suriyeli sığınmacılara yönelik üzerine düşeni fazlasıyla yapıyor. Burada açacağımız çağrı merkezi çok önemli bir katkı sağlayacaktır. Suriye meselesi insanlığın başına gelmiş ender felaketlerden biridir. Suriye’nin başında bulunan yönetimin ihanet derecesine varan hırsı ve geleceğe dair körlükle bu büyük trajediyi doğurdu. Coğrafyamız üzerinde kötü emelleri olan güçler de bu yangına benzinle koştular ve tam bir insanlık trajedisine dönüştürdüler. Katliamlar, büyük göçler hatta insanların alınıp satılmasına varan acı ve yüz kızartıcı sonuçlara yol açtılar. Bu felaket Suriye’nin dışına taştı ve komşu ülkelere yayıldı. Bundan da en fazla Türkiye Cumhuriyeti, ülkemizde de en fazla Şanlıurfa etkilendi. Türkiye bu acıları paylaşmaya ve dindirmeye çalışırken, kimi ülkelerde bu trajedi üzerinden sadece Suriye’yi değil, Türkiye’yi de vurmaya çalıştılar. Onlar daha fazla katliam ve göçle Suriye’yi harap etmeye çalışırken, göçleri artırarak Türkiye’de sosyal ve ekonomik bir kaos ortamı yaratmanın gayreti içerisine girdiler. Diğer hesapları olduğu gibi bu hesapları da tutmadı. Türkiye’nin bu yükü zorlanmadan taşımaya devam ettiğini görüyoruz. Bugün kentimizde açılacak olan çağrı merkezimizde görevli personeller, Arapça, Kürtçe dillerinde hizmet verip bürokratik sorunların en kısa sürede çözmeye çalışacaklar."



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