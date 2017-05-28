Şanlıurfa’da meyan şerbeti kuyruğu

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,() - ŞANLIURFA’da, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte iftar sofralarının vazgeçilmez içeceği olan meyan şerbetinden almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu.

Bazı hastalıklara iyi geldiğine ve özellikle hazmı kolaylaştırdığı söylenen meyan şerbeti, iftar sofralarındaki yerini almaya başladı. Satıcılar, poşetler içerisine doldurdukları meyan şerbetini iftara saatler kala satışa sunuyor.

65 yaşındaki Abdullah Çulha'nın ürettiği şerbetten almak için Sarayönü Mahallesi'ndeki işyerinin önünde de kuyruk oluşuyor. Çulha, meyan köklerini büyük kazanlar içerisinde temizleyip şerbete dönüştürürken, iftarlarını şerbetle açmayı geleneksel hale getiren vatandaşlar ise kuyrukta bekleyip 1 liraya aldıkları şerbetleri alıp evlerinin yolunu tutuyor.

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