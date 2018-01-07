izmir escort burakolik.com wuzzlarnas.com kineten.com yemeklog.com izmir escort minikcaner.com wwwmobilenet.com esitemaster.com cezmiyurtsever.com cerascivil.com caneedswater.com cafekem.com

bursa escort istanbul escort gaziantep escort izmir escort

Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Münir Özkul, Muhsin Ertuğrul sahnesinde...
Münir Özkul, Muhsin Ertuğrul sahnesinde...
İzmir'de gözaltına alınan HDP'li Baydemir, adliyede ifade verecek
HDP'li vekil Baydemir gözaltına alındı
Bilal Erdoğan'dan, eğitimle ilgili Bakan Yılmaz'ın önünde sert eleştiri
Bilal Erdoğan "Girdiğimiz sarmaldan korkuyorum"
Antalya'ya gelen turist sayısı, 2017'de Ruslar'la 10 milyonu aştı
Antalya'da 14 milyon trust hedefi

Şanlıurfa’da, güvercin savaşı

ŞANLIURFA'da, kuş tutkunları tarafından düzenlenen etkinlikte, gökyüzüne salıverilen güvercinler birbiriyle savaşıyor. Yörede ‘Gece töküşü’ olarak adlandırılan etkinlikte renkli görüntüler ortaya çıktı. Akabe Mahallesi’nde...

Şanlıurfa’da, güvercin savaşı
ŞANLIURFA'da, kuş tutkunları tarafından düzenlenen etkinlikte, gökyüzüne salıverilen güvercinler birbiriyle savaşıyor. Yörede ‘Gece töküşü’ olarak adlandırılan etkinlikte renkli görüntüler ortaya çıktı.
Akabe Mahallesi’nde düzenlenen ‘Gece töküşü’ etkinliğine Bağlarbaşı ile Sigorta semtlerinde oturan yaklaşık 500 kuş tutkunu katıldı. Karton kutu ve kafeslerinde yarışmanın yapıldığı alana getirilen güvercinler, sahipleri tarafından aynı anda gökyüzüne salıverildi. İki mahallede 1500 güvercinin uçurulduğu etkinliği organize eden Haleplibahçe Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mehmet Eskiler, şöyle dedi:
"Bu yıl Bağlarbaşı ile Sigorta semtleri arasında ‘Gece töküşünü’ düzenledik. Kuş tutkunları tarafından özenle yetiştirilen güvercinler, bu yarışmayla gökyüzündeki hakimiyeti ve sadakatini ölçmek için her yıl bu aylarda bu organizasyonu yapıyoruz. Yarışma sonucunda hangi mahalleye daha çok kuş çekilirse o mahallenin kuş tutkunu gençlerine tatlı ikram ediyoruz."

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314