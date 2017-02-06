Şanlıurfa’da FETÖ davaları için yeni salon hazırlandı

ŞANLIURFA, () – ŞANLIURFA’da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimine ilişkin soruşturmalar kapsamında, 47 ayrı dosyadan 530 FETÖ şüpheli için açılan davalar Hilvan ilçesinde teknik cihazlarla donatılan 350 metrekare büyüklüğündeki 250 kişi kapasiteli salonda yapılacak.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Şanlıurfa'da FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında şu ana kadar bin 197 kişi gözaltına alındı. Sorgulaması tamamlandıkça adliyeye sevk edilen aralarında polis, asker, hakim savcı, kamu personelinin de bulunduğu şüphelilerden 719'u tutuklanarak cezaevine konuldu. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı yeni bir düzenlemeye giderek, FETÖ şüphelilerinin yargılanmalarının Hilvan Ceza İnfaz Kampüsü yanında bulunan ve teknik cihazlarla donatılan 250 kişi kapasiteli salonda yargılamaların yapılacağını duyurdu.



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