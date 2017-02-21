Şanlıurfa’da dilencinin poşetinden 773 lira çıktı

ŞANLIURFA, () – ŞANLIURFA’da, zabıta ekiplerinin dilenirken yakaladığı bir kişinin üzerindeki poşetten 773 lira çıktı.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, kent merkezinde dilencilik yapanlara yönelik çalışma başlattı. Sivil ve resmi olarak çalışan zabıta ekipleri, otogarda vatandaşlardan para isteyen bir kişiyi yakaladı. Adı açıklanmayan dilencinin götürüldüğü zabıta karakolunda yapılan üst aramasında ve elindeki poşetten 773 lira 75 kuruş maddeni para çıktı. Bir günlük kazancı olduğu öğrenilen parasına el konulan dilenciye Kabahatler Kanunu kapsamında cezai işlem uygulandı.



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