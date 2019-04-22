Şanlıurfa’da CHP'lilerden Kılıçdaroğlu’na saldırı tepkisi

ŞANLIURFA’da CHP üyeleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırıyı basın açıklamasıyla protesto etti.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'na, Ankara'nın Çubuk ilçesinde katıldığı şehit cenazesinde saldırı girişimini protesto etmek isteyen CHP il başkanı ve beraberindekiler parti il binası önünde toplandı. Polisin güvenlik önlemi aldığı basın açıklamasında Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırıyı kınayan CHP İl Başkanı Hayrettin Çıldır, İçişleri Bakanı ile Ankara Valisi'ni istifaya davet ederek şunları söyledi:

“Bugün ülkemizin başkentinde, şehidimizin cenazesine katılan tek siyasi parti lideri olan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na hain bir saldırıda bulunulmuştur. Bu saldırı aynı zamanda şehidimiz ve onun ailesine karşıda yapılmış büyük bir saygısızlıktır. Yapılan saldırı sıradan bir protesto değildir. Yapılan sıradan bir provokasyon da değildir, bu son derece organize bir eylemdir. Bu hain saldırı ülkemizin demokrasisine, birlik ve beraberliğine ve iç huzuruna karşı yapılmıştır. Ankara Valisi ve İçişleri Bakanı derhal istifa etmelidir. Bu saldırının ardındaki güç ve azmettiriciler derhal yargı önüne çıkarılmalıdır."



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