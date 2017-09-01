Şanlıurfa’da acemi kasaplar hastanelik oldu

Ömer ŞULUL-Uğur BUDAK/ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA'da, bayramın ilk gününde kurban kesmeye çalışırken, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan acemi kasaplar hastanelik oldu.

Bayram namazının ardından, kurbanlarını keserken büyükbaş hayvanların tekme ve boynuz darbeleriyle ya da kesim sırasında bıçağın kayması sonucu el ve ayaklarından yaralanan çok sayıda kişi hastanelere koştu. Acil servislere başvuran acemi kasaplar, ayakta tedavileri yapılarak taburcu edildi.



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