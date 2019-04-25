Şanlıurfa Valisi Erin: Turist ağırlayacak zihniyetimizin olmadığını görüyoruz

ŞANLIURFA'da düzenlenen 'kentin değeri, markalaşma ve Göbeklitepe' temalı toplantıda konuşan Vali Abdullah Erin, "Şanlıurfa'mızı tüm dünyaya tanıtacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Tarihi birikimini ve kültürel zenginliğini bugüne kadar hemen yanı başımızdaki Gaziantep kadar, Mardin kadar değerlendiremeyen bir durumdayız. Gelen turisti ağırlayacağımız yerimiz ve gelen turiste hitap edecek standartlarımız, yatacak yer, dışarıda dolaşırken de memnuniyetle oteline dönüp ve ağırlayacak bir zihniyetimizin olmadığını görüyoruz" dedi.

GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde, 'Cumhuriyetin 100'üncü yılında Şanlıurfa İlinin Rekabetçi Değerleri, Markalaşma ve Göbeklitepe' temalı toplantı düzenlendi. Toplantıya, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Kaytan, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve davetliler katıldı. Toplantıda konuşan Vali Abdullah Erin, "Son 20 yılın ekonomi rekorunu kırdık. 1 milyonun üzerinde geceleme sayısına ulaştık, Göbeklitepe'nin ziyarete açılmasıyla birlikte. Toplam yatak kapasitemiz 6 bin. 1 milyona ulaştırdığımız sayıyı 2 milyona çıkarmayı hedefliyoruz. Son 2 yılda turizmi yönetmek adına kamu kurum ve kuruluşlarının, destek kuruluşlarının ve özel sektörün katılımıyla 'Ana Hattı Kuruluşu' kurumu oluşturmayı hedefledik. Vakıf, özel sektör, kamu, yönetiminde bütün temsilcilerin yer aldığı alanda profesyonel kişilerden oluşacak bir yapıdan bahsediyoruz. Şanlıurfa'mıza hep birlikte sahip çıkarsak, kesinlikle başaralı olacağımızdan hiç şüphemiz yok" diye konuştu.

'EKSİKLERİMİZ DAHA AÇIK ŞEKİLDE GÜN YÜZÜNE ÇIKTI'

Şanlıurfa'da, kente gelen turistleri ağırlayacak bir zihniyetinin olmadığını ve gerekli çalışmaların yapılması gerektiğini vurgulayan Vali Erin, "Şanlıurfa'mızı tüm dünyaya tanıtacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Tarihi birikimini ve kültürel zenginliğini bugüne kadar hemen yanı başımızdaki Gaziantep kadar, Mardin kadar değerlendiremeyen bir durumdayız. 2019'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Göbeklitepe Yılı olarak ilan edilmesiyle birlikte artan ziyaretçi akını, turist sayısındaki artışla birlikte ifade ettiğimiz eksiklerimiz daha açık bir şekilde gün yüzüne çıktı. Gelen turisti ağırlayacağımız yerimiz ve gelen turiste hitap edecek standartlarımız, yatacak yer, dışarıda dolaşırken de memnuniyetle oteline dönüp ve ağırlayacak bir zihniyetimizin olmadığını görüyoruz. Büyük bir fırsatla karşı karşıyayız. Şanlıurfa'nın bunu iyi değerlendiremediği takdirde işin tersine işleyeceğini hesaplamak gerekir" dedi.

'BURADA BİR YANLIŞ VAR'

Göbeklitepe'nin ilk tapınak olmadığını ve daha eski dönemlere ait yapıların keşfedilebileceğini kaydeden Vali Erin, "Şanlıurfa elbette Peygamberler Şehri. Bizim en kıymetli markamız Hazreti İbrahim'in ve birçok peygamberin şehri olmasıdır. Göbeklitepe, bu markaya değer katacak. Bu değere katma değer katacak ve artıracak bir teşvik olarak görüyoruz. Göbeklitepe ilk tapınak olarak ifade ediliyor. Ama burada bir yanlış olduğunu da ifade etmek istiyorum. İlk tapınak milattan önce 12 bin yıl önceki tapınak değildir. Hazreti Adem'den başlayan ve insan oluşuyla devam eden bir inanca sahibiz. Bugün keşfedilen en eski ibadet merkezi olarak belki tanımlanacak olan bir buluş ama zaman göstererek, göreceğiz. Allah nasip ederse çok daha eskilerine hitabet edecek ibadet merkezleri, yaşam merkezleri keşfedilecek" diyerek sözlerine son verdi.



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