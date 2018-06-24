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Şanlıurfa Valisi Erin: Suruç'ta her türlü tedbir alındı (2)

USULSÜZ OY KULLANMAYA ÇALIŞAN 4 KİŞİ GÖZALTINDA Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan, Suruç'ta usulsüz oy kullanmaya çalıştığı saptanan 4 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan,...

Şanlıurfa Valisi Erin: Suruç'ta her türlü tedbir alındı (2)

USULSÜZ OY KULLANMAYA ÇALIŞAN 4 KİŞİ GÖZALTINDA
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan, Suruç'ta usulsüz oy kullanmaya çalıştığı saptanan 4 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan, Suruç'ta meydana gelen olaylara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Suruç’ta yaralama olayı ve usulsüz oy kullanılmasına ilişkin siyasi partilerin seçim kurullarına başvuruda bulunduğunu hatırlatan Doğan, yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Suruç İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından bazı iddiaların araştırılması için Suruç Cumhuriyet Başsavcılığımıza suç duyurusunda bulunulmuştur. Suç duyurusunda bulunulan hususlar ile oyların kullanımı ve bir okulun çevresinde yaşanan yaralama olayıyla ilgili olarak Suruç Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal gerekli soruşturma işlemlerine başlanmıştır. Usulsüz oy kullanan ve yaralama olayına karışanların yakalanması için gerekli talimatlar en hızlı şekilde verilmiştir. Suruç Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı üzerine usulsüz oy kullanmaya çalıştığı tespit edilen 4 kişi, oy pusulalarıyla birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır."

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