Şanlıurfa Valisi Erin: Bu gelen misafirleri nerede yatıracağız

ŞANLIURFA'da düzenlenen UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'nda toplantısında konuşan Vali Abdullah Erin, kentin turizm potansiyeliyle ilgili değerlendirme yaparken, "Bu yılki hedefimiz gecelemede 2 milyona doğru bir rakama ulaşmaktır. Ancak işin açıkçası kara kara da düşünüyoruz. Bu gelen misafirleri nerede yatıracağız, nerede ağırlayacağız ve ne şekilde esnafından vatandaşına kadar iyi bir şekilde ve medeni bir şekilde ağırlamak suretiyle nasıl uğurlayacağız?" dedi.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Türkiye Milli Komisyonu üyeleri, Ankara'daki ilk toplantının ardından Şanlıurfa'da bir araya geldi. Bugün Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi Toplantı Salonu'nda 'Şanlıurfa ve Göbeklitepe' bilgilendirme konferansı düzenlendi. Konferansa Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile Türkiye UNESCO Temsilcisi Prof. Dr. Oğuz Öcal ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Konferansın açılış konuşmasını yapan Vali Erin, Şanlıurfa'nın gelişimi için birçok çalışma gerçekleştirdiklerini ve başarılı olacaklarını belirterek, "Harran başta olmak üzere diğer yerlerimizin Dünya Kültür Miras Listesi'ne dahil olması için çalışmalarımız devam edecek. Kentteki ziyaretçi sayısındaki artış ve ilgiden kaynaklı doğacak hareketliliğin çok iyi bir şekilde yönetilmesi gerektiğini biliyoruz. Sadece listeye dahil olmakla bir şey olmaz. Belki 1-2 yıl iyi bir ziyaretçi akınıyla karşılaşırsınız ama iyi yönetemezseniz durum tersine de dönebilir. Bunun hesabını yapmak lazım. Son 2 yıldır bu çalışmalarımız gerçekleştiriyoruz. Bunun sonucunda çok şükür Turizm Anonim Tanıtım Şirketimiz oldu. Şirketin kuruluş amacı, sahip olduğumuz bütün birikimi markalaştırma, pazarlama ve tanıtmada kullanmak. Kapasitemizin geliştirilmesinde bir dirençle karşı karşıyayız. Biz çalışmalarımızın başarılı olacağından son derece ümitliyiz" dedi.

İLK 3 AYDA 57 BİNDEN FAZLA TURİST

Kente beklenen turist sayısının hedeflenenden fazla olacağını ifade eden Vali Erin, "Şanlıurfa'da çok sayıdaki tarihi evlerimiz ve mekanlarımızın ayağa kaldırılması, yerli ve yabancı yatırımcıları Urfa'ya çekmek için çalışmalar yapacağız. 2019 yılının sonuna kadar Göbeklitepe temalı uluslararası icra edilecek faaliyetler yapılacak. Festivallerin tamamı planlanmış durumda. Yatak kapasitemiz konusunda sıkıntımız var. Geçen yıl haziran ayından aralık ayına kadar Göbeklitepe'ye 57 bin civarında ziyaretçi geldi. Bu yıl ilk 3 ayda bu rakam aşıldı. Ve her geçen gün de bu ziyaretler artacak. Geçen yıl 1 milyon 10 bin civarında bir gecelememiz vardı. Günübirlik ziyaretçiler dışında, burada kalanlar 1 milyon 10 bindi. Günübirlik ziyaretçilerle birlikte bu rakamın 5 milyonun üzerinde olduğunu değerlendiriyoruz" diye konuştu.

'KARA KARA DÜŞÜNÜYORUZ'

Şanlıurfa'da turistleri ağırlamakta başta esnaf ve vatandaşlara büyük bir görev düştüğünü belirten Vali Erin şöyle devam etti:

"Ancak bizim için önemli olan misafirlerimizin gelmesi ve en az bir gece burada konuk edilmesidir. Geçen yıl 1 milyon olmasına rağmen sıkıntı yaşadığımız nitelikli yatak kapasitemizin artırılmasına yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Ama bu konuda sıkıntı yaşadığımızı da ifade edebiliriz. Bu yılki hedefimiz gecelemede 2 milyona doğru bir rakama ulaşmaktır. Ancak işin açıkçası kara kara da düşünüyoruz. Bu gelen misafirleri nerede yatıracağız, nerede ağırlayacağız ve ne şekilde esnafından vatandaşına kadar iyi bir şekilde ve medeni bir şekilde ağırlamak suretiyle nasıl uğurlayacağız. Bu konuda eksiklerimiz var, bunların farkındayız ve tamamlamak için de çalışıyoruz. Esnafımızın, vatandaşlarımızın gelen insanlarla ilişkileri, konuşma tarzları, onları nezaketle ağırlamaları ve uğurlamaları son derece önemli. Bu zihniyetin oluşması ve gelişmesi için yoğun eğitim programları yapacağız."

ÖCAL: YERİNDE DEĞERLENDİRME YAPMAK İSTEDİK

Türkiye UNESCO Temsilcisi Prof. Dr. Oğuz Öcal ise "Şanlıurfa'da olmaktan çok mutluyuz. UNESCO Komisyonu oluşan bilgi ve düzeyin dünyaya aktarılması görevini üstlenen bir kurumdur. Şanlıurfa'ya gelme gerekçemiz Göbeklitepe'nin UNESCO listesine girmesi ve 2019'un Göbeklitepe Yılı ilan edilmesi. Göbeklitepe'nin durumunu değerlendirmek, yerel yöneticilerin yaptığı çalışmaları görmek için geldik. Şanlıurfa'nın diğer jeolojik alanlarını görerek, göç ve göçün yarattığı sorunlar üzerinde değerlendirme yapmak üzere yerinde değerlendirme yapmak istedik. Harran 2000 yılından bu yana bizim Dünya Geçici Miras Listemizde ve UNESCO'nun da kayıtlarında. Şu anda 78 geçici mirasımız var ancak UNESCO'ya her yıl sadece 1 miras sunabiliyoruz. Bu çerçevece Harran'ın iyi bir şekilde hazırlanarak, iyi bir dosyayla verilmesini isteriz. Harran, dünyanın en erken açılmış üniversitelerinden biridir, bilim merkezidir. Harran'ı çok önemsiyoruz" şeklinde konuştu.



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