Şanlıurfa müziği UNESCO yolunda

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA Büyükşehir Belediyesi bünyesinde, kentin müziğinin kurumsal yapı çerçevesinde gelecek nesillere taşınması ve korunması için Konservatuar Şube Müdürlüğü açıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Şu anda müzik şehri olmanın altyapılarını oluşturuyoruz. Elde ettiğimiz kaynaklarla UNESCO Daimi Temsilciği'ne müracaatlarda bulunduk" dedi.

Dünyanın en eski kentlerinden olan, önemli sanatçıların yetiştiği Şanlıurfa'da, Büyükşehir Belediyesi'nce eski Reji Kilisesi olarak bilinen Kemalettin Gazezoğlu Kültür Merkezi'nde Konservatuar Şube Müdürlüğü'nün açılışı gerçekleştirildi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Konservatuar Şube Müdürlüğü açılışına Başkan Nihat Çiftçi, sanatçılar Mehmet Özbek, Zekeriya Ünlü, Halil Altıngöz ile Şanlıurfalı sanatçılar, sanatseverler ve çok sayıda kişi katıldı.

Müdürlük bünyesinde kurulan konservatuvarda, yerel sanatçıların ve sanata gönül veren gençlerin akademik anlamda müzik eğitimi alması sağlanacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Çiftçi, "Artık çocuklarımız ve gençlerimiz müzik ile kültür anlamındaki yeteneklerini geliştirmek istiyorlarsa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'mızın Konservatuar Şube Müdürlüğü'müzün kapıları herkese adil bir şekilde açık. Şehirleri şehir yapan farklılıklarıdır; kültürü, sanatı ve müziğidir. Şanlıurfa'da yaşayan insanlar olarak da bir bakış açısına ihtiyacımız var. Şanlıurfa'nın sokakları, ahengi ve sıra geceleri Şanlıurfa'da kendi değerlerini yetiştirdi. İbrahim Tatlıses'leri, Kazancı Bedih'leri, Mukım Tahir'leri, Tenekeci Mahmut'ları, Mehmet Özbek hocamı, Zekeriya Ünlü ve Halil Altıngöz'ü yetiştirdi; fakat herkes onlar kadar Şanlıurfa'nın dışında bu işin mücadelesini veremiyor olabilirler. Onun için bizim daha bilimsel bir şekilde yaklaşmamız lazım" dedi.

'UNESCO DAİMİ TEMSİLCİĞİ'NE MÜRACAATLARDA BULUNDUK'

'Müzik şehri' olma yolunda UNESCO'ya başvurduklarını kaydeden Başkan Çiftçi, "Şu anda 'müzik şehri' olmanın altyapılarını oluşturuyoruz. Bu da bilimsel kaynaklarla olacak ve gerek müzik sempozyumu gerek ise müzik çalıştayları ulusal ve uluslararası ölçekte Şanlıurfa'da farklı müzik kültürlerinin olduğunu ortaya çıkaracaktır. Elde ettiğimiz kaynaklarla UNESCO Daimi Temsilciği'ne müracaatlarda bulunduk. Şimdi de Şube Müdürlüğü'müzün resmi açılışını gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

Konservatuar açılışına katılan sanatçı Mehmet Özbek ise şunları söyledi:

"Bu işin eğlence anlamında değil, kültür çerçevesinde yapılması gerekiyor. Bugün müziğimize bizler eğlence çerçevesinde bakıyorduk. Sayın başkanımızın faaliyetleri ile geçtiğimiz aylarda yerli ve yabancı birçok bilim adamının katılımı ile bir sempozyum düzenlendi. Burada Şanlıurfa'mızın müziğini masaya yatırarak, neler yapılması gerektiğini birer bildiri ile sundular. Bu da Şanlıurfa'mızdaki ilk atılımdı. Bundan böyle akademik bir yuvamız var. Çocuklarımız artık müziği sokaktan ve medyadan değil, burada güzel bir şekilde, hocalarımızın nezaretinde öğrenecekler. Bu türküleri öğrenirken de bir kültür edinmiş olacaklar. Bu bakımdan bu konservatuarın çok hayırlı olduğuna ve bu hayra da imza attığından dolayı sayın başkanımı ve kadrosunu yürekten kutluyorum."

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