Şanlıurfa'dan gönderilen kargodan kalaşnikof silahlar çıktı



Çağatay KENARLI, İSTANBUL () - İSTANBUL Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıyer'de bulunan bir kargo firmasına silah gönderildiği bilgisi üzerine çalışma başaltı. Polis ekipleri gelen kargoda 3 kalaşnikof tüfek ve 4 şarjör olduğunu belirledi. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 19 Ocak Perşembe günü kargo firmasında gelerek silahları almak isteyen E.Y. ve F.Ç.'yi gözaltına aldı.

SİLAHLARI GÖNDEREN ŞANLIURFA'DA YAKALANDI

Polis ekipleri silahları gönderdiği belirlenen şüpheli S.K.'nın da Şanlıurfa'da yaşadığını tespit etti. Bunun üzerine Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçen ekipler, S.K.'nın yakalanmasını sağladı. Gözaltına alınan S.K. polis ekipleri eşliğinde İstanbul'a getirildi.

2 TUTUKLU, 1 ADLİ KONTROL

Vatan Caddesi'ndeki Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden E.Y. ve F.Ç. çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, silahları gönderdiği belirlenen S.K. adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı.



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