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Şanlıurfa'da yeni yılın ilk bebeği 'Zeynep Yağmur'

ŞANLIURFA'da yeni yılın ilk bebeği, saat 00.03'te dünyaya geldi. Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, kulağına ezan okuyup 'Zeynep Yağmur' ismini verdiği bebeğe altın hediye etti.

Şanlıurfa'da yeni yılın ilk bebeği 'Zeynep Yağmur'

 ŞANLIURFA'da yeni yılın ilk bebeği, saat 00.03'te dünyaya geldi. Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, kulağına ezan okuyup 'Zeynep Yağmur' ismini verdiği bebeğe altın hediye etti.

Eyyübiye Mahallesi'nde oturan 38 yaşındaki Rabia Arı, doğum sancıları tutunca, akşam saatlerinde yakınları tarafından Şanlıurfa Doğum Hastanesi’ne getirildi. Dördüncü çocuğunu hamile olan anne Rabia Arı, saatler 00.03'ü gösterdiğinde, 3 kilo 300 gram ağırlığında sağlıklı bir kız bebek dünyaya getirdi. Merkez Haliliye İlçe Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Arı, çiftini hastanede ziyaret etti. Burada aileye 'Hoşgeldin bebek? setini hediye eden Başkan Demirkol, bebeğin kulağına ezan okuyarak 'Zeynep Yağmur' adını verip, çeyrek altın hediye etti. Hastanede yatan diğer anne adaylarını da ziyaret eden Başkan Demirkol, yeni yılın savaşsız, barış ve kardeşlik içersinde bir yıl olması temennisinde bulundu.
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