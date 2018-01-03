Şanlıurfa'da taşeron işçilerin 'sabıka kaydı' kuyruğu

ŞANLIURFA'da kadrolu olmak isteyen taşeron işçiler, 'adli sicil kaydı' almak için adliye binasında uzun kuyruklar oluşturdu.

Resmi Gazete'de son yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname ile getirilen haklar kapsamında taşeron çalışanların, kadroya geçme başvuruları başladı. Şanlıurfa'da Büyükşehir, Eyyübiye, Haliliye ve Karaköprü belediyelerinde çalışan taşeron işçiler, kadroya geçiş için ilk müracaatlarını yapmak amacıyla gerekli olan evrakları hazırlamaya başladı. İstenilen belgelerden 'adli sicil kaydı' almak için adliyeye gelen işçiler, uzun kuyruk oluşturdu. Kadrolu işçi olabilmek için saatlerce 'sabıka kaydı' kuyruğunda bekleyen işçiler, kadroya geçecekleri için çok sevindiklerini ifade etti. Uzun süre kuyrukta bekleyen bazı işçilerin hazırladığı evrakla başvurularını yapıp daha sonra yazılı ve sözlü sınava tabi tutulacağı belirtildi.



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