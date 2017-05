Şanlıurfa'da işçilerin mevsimlik göçü başladı

Ali LEYLAK / ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA'da, havaların ısınmaya birlikte tarım işçilerin batı illerine mevsimlik göçü başladı.

​Şanlıurfa'da maddi durumu iyi olmayan ailelerin yaz döneminde çalışacakları Kayseri, Ankara, Konya ve Adana gibi kentlere yolculuğu başladı. Her yıl birçok aile, yevmiye karşılığında çalışmak için batı illerine mevsimlik tarım işçisi olarak göç ediyor. Eşyalarını kiraladıkları araçlarla gönderen işçiler, kendileri ise sonradan minibüslerle yola çıkıyor. Tarım göçünün başlamasıyla birlikte çoğu aile, okula giden çocuklarını da bırakacak kimseleri olmadığı için okuldan alıp tarlada çalıştırıyor. Karne almadan ailesiyle birlikte Kayseri’ye pancar çapasına gittiğini belirten 11 yaşındaki Abdulmuttalip Çınar, "Biz 6 kişilik ailemle birlikte Kayseri’ye gidiyoruz. Ben 5'inci sınıf öğrencisiyim. Okullar kapanmadan veya açılırken hiçbir zaman karnemi alamadım. Benim yerime burada kalan yakınlarım alıyor. Bazen de onlar almıyor okula başlayınca öğretmenimiz karnemizi veriyor" dedi.

​Her yıl çocuklarıyla çalışmak için batı illerine gittiğini söyleyen 65 yaşındaki Cuma Sobay da şunları söyledi:

“Koskoca Harran Ovasında iş bulamadığımız için batıya gidiyoruz. Çapa işinde çalışacak ailelerle birlikte kiraladığımız bu TIR’la önce eşyalarımızı gönderiyoruz. Ardından bizler de minibüslerle yola çıkıyoruz. Her yıl bu cefayı çekiyoruz. Aldığımız para bize yetmiyor. Tehlikesi ve hastalığı da çabası, artık devlet büyüklerimiz bu soruna bir çözüm bulanmasını istiyoruz."

KADINLARIN İŞİ DAHA ZOR

Şanlıurfa’dan 6 aylığına ayrılarak batı illerine giden mevsimlik tarım işçilerinde en fazla zorluğu kadınların yaşadığını vurgulayan Songül Kurt ise, "Biz kadınlar gündüz erkeklerle beraber tarlada çalışıyoruz. Diğer yandan tarladan sonra akşamları kaldığımız çadırlara gelip yemek yapıyoruz, bulaşık yıkıyoruz, çocuklara bakıyoruz. Şanlıurfa’da iş bulamadığımız için bunca eziyette katlanıyoruz" diye konuştu.

Kayseri’ye 12 kişilik ailesiyle birlikte pancar toplama işine gittiklerini anlatan 45 yaşındaki Halit Gök de, ekonomik sıkıntıdan dolayı çocuklarıyla beraber batıya gidip 6 ay çalışmak zorunda kaldığını söyledi. Gök, şöyle dedi:

"Kayseri’de şeker pancarı toplayacağız. Ayrıca nohut, mercimek ve diğer tarla ürünlerini de toplayacağız. Ekonomik sıkıntıdan dolayı okula giden 4 çocuğumu tatile girmeden almak zorunda kaldım. Dönüm başına 20- 25 liraya çalışıyoruz. Her yıl aynı ücretle çalışıyoruz. Bölgede iş olmadığı için bizler her yıl batıya göç ediyoruz."

