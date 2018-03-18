Şanlıurfa'da eşek sütüyle yapılan sabunlara ilgi

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA'da 50 çeşit sabun satışı yapan Mehmet Bozankuş, sağlık açısından anne sütüne rakip olarak gösterilen eşek sütünden yapılan sabunun son zamanlarda oldukça rağbet gördüğünü söyledi.

Divanyolu Caddesi üzerinde doğal sabon satışı yapan Mehmet Bozankuş, tezgahında satışa sunulan 50 çeşit sabunun cilt ve saçlara ayrı bir özelliği olduğunu belirtti. 13 yıldır sabunlarla uğraştığını belirten Bozankuş, "Kışın cildimiz çok fazla kuruyor genelde bu sorun var. Bizim bu soruna karşı önerdiğimiz birkaç tane çok etkili sabunlarımız var. Bunlardan birisi eşek sütü sabunu, diğeri yılan yağından üretilen sabunumuz cilt kurumasına karşı oldukça etkili. Tabi bu biraz cildin yapışana göre değişiyor. Birine iyi gelen diğerine iyi gelmeyebilir. Bunun kişinin denemesi lazım. Anne sütüne eş değer olan eşek sütü sabunu son aylarda oldukça rağbet görüyor. Özellikle bu sabunu kullanan kişinin ciltteki lekelere karşı oldukça faydalı olduğunu dile getirdiler. Yine Kleopatra'nın meşhur süt banyolarında kullandığı sütün eşek sütü olduğu söyleniyor. Eşek sütü zaten yıllardır bölge insanları çeşitli hastalıklara karşı da kullandığını bir süt olduğunu biliyoruz. Ciltteki lekelere cilt kurluklarına, egzamaya, hassas ciltlere rahatlıkla tavsiye ediyoruz" dedi.

Sabunların kanesini 5 ile 10 lirada arasında değişen fiyatlarla sattığını ifade eden Bozankuş, sabunlarının büyük bölümünü Hatay'dan getirdiğini kaydetti. Bozankuş, yerli ve yabancı turistlerin en çok en çok eşek sütüyle yapılan sabunları satın aldığını dile getirdi.



FOTOĞRAFLI