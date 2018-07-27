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Şanlıurfa'da çiğ köfte mahkemelik oldu

ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA Ticaret ve Sanayi Odası, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası'nın 'etsiz çiğ köfte'nin tescilini almasını mahkemeye taşıdı. Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası'nın 2006 yılındaki başvurusunun ardından 30 Haziran...

Şanlıurfa'da çiğ köfte mahkemelik oldu

ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA Ticaret ve Sanayi Odası, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası'nın 'etsiz çiğ köfte'nin tescilini almasını mahkemeye taşıdı.
Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası'nın 2006 yılındaki başvurusunun ardından 30 Haziran 2008 tarihinde çiğ köftenin coğrafi işareti Şanlıurfa adına tescil edildi ve karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Ancak aradan geçen süre içerisinde Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası da Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurarak, 'Etsiz çiğ köfte'nin coğrafi işaret tescilini aldı.
Yaşanan bu olayın ardından durumu mahkemeye götürme kararı alan Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Halil Peltek, "Şanlıurfa'nın değerlerini savunmak ve korumak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Türk Patent ve Marka Kurumuna gerekli itirazları yapmış bulunmaktayız. Medeniyetlere başkentlik yapan tarihin en eski şehrinin değerlerini kimseye vermeye niyetimiz yok" dedi.

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