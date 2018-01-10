Şanlıurfa'da çiftçiler, yağmur duasına çıktı

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, () - TÜRKİYE'de tahıl üretiminde üçüncü sırada yer alan Şanlıurfa'da yağış miktarının geçen yıla göre ciddi oranda düşmesi nedeniyle çiftçiler, yağmur duasına çıktı.

Türkiye'de tarım kenti olarak bilinen Konya ve Ankara'dan sonra üçüncü sırada yer alan Şanlıurfa'da yaşanan kuraklık, çiftçileri zor durumda bıraktı. Pamuk üretimiyle birlikte 6 milyon 393 bin dekar alanda mercimek, arpa ve buğday üretimi yapıldığı kentte tohumların filizlenmeyince, çiftçiler yağışı dört gözle beklemeye başladı. Geçen yıl yağışlar sayesinde hububatta bolluk yaşanan Şanlıurfa'da, bu yıl beklenen verimin alınamayacağı belirtildi.

Susuzluktan kuruyan tarlalarına giden Güzelbulak Mahallesi çiftçileri, namaz kılıp yağmur için dua etti. Kuraklıktan en çok, özellikle sulama alanı az olan Siverek, Hilvan, Ceylanpınar, Viranşehir'in etkilendiğini belirten çiftçiler, Atatürk Barajı'ndan faydalanmamanın üzüntüsünü dile getirdi.

Beklenen yağmurun bir türlü yağmadığını belirten çiftçi İmam Bakır Ceylan, şunları söyledi:

"Bu kış mevsiminde yağmura hasret kaldık. Metroloji sürekli kuraklık yaşanacağını yönünde açıklamada bulunuyor. Bu kuraklık yüzünden çiftçilerimiz perişan oldu. Atatürk Barajı'ndan Mardin'e kadar su veriliyor. Ancak Hilvan ve Siverek bölgesi bu sudan faydalanmıyor. Ne devlet su veriyor, ne de Allah yağmur yağdırıyor. Bu ekini kaldıramadığımız için mazot, tohum ve bankalara olan borçlarımız katlanıyor. Artık çiftçilerimiz ekim yapamaz durumuna geldi. Ekenler ise yağmur yağmadığı için ekinleri kurudu. Tohumlarımız su olmadığı için filizlenmedi. Dört gözle yağış bekliyoruz. Devletimizin bize destek çıkmasını, borçlarımızın ertelenmesini istiyoruz."

Şanlıurfa'da geçen yılın çiftçisi seçilen Cevher Ceylan ise bu yılın en kötü çiftçisi olduğunu ifade ederek, "Bu yıl bölgemiz kurak geçiyor. Bugüne kadar yağmur yağmadı. Ekinlerimiz tarlada filizlenmedi. Bu yüzden çiftçilerimiz oldukça mağdur durumdadır. Bizim ne suyumuz, ne de kanallımız olmadığı için bir tek Allah'tan rahmet bekliyoruz. Atatürk Barajı bize 15 kilometre mesafede, ancak su bu bölgeye verilmedi. Geçen yılın çitçisiydim, bu yılın en kötüsü oldum. Devletimizden destek bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bu yıl yeterli yağışların düşmemesine rağmen Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi olarak gösterilen Atatürk Barajı'ndaki su rezervinin gelecek yıla yetecek düzeyde olduğu bildirildi. Devlet Su İşleri (DSİ) 15'inci Bölge Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada devletin çiftçiler için her türlü önlem ve tedbiri aldığı belirtildi. Açıklamada ayrıca Atatürk Barajı'nda yaklaşık 41 milyar metreküp suyun olduğu, her ne kadar kurak bir dönem görülse de rezervdeki suyun gelecek yıla yetebilecek olduğunu bu yüzden çiftçilerin endişelenmemesi istendi.



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