Şanlıurfa'da bu yıl 40 bin çocuk dünyaya geldi

Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA Valisi Güngör Azim Tuna, bu yıl kentte 40 bin çocuğun dünyaya geldiğini söyledi.

Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, 2016 yılı içinde yapılan çalışmalar ile ilgili değerlendirme toplantısı yaptı. Polis evinde düzenlenen toplantıya Vali Tuna’nın yanı sıra Vali Yardımcısı Cengizhan Yılmaz, Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu ve İl Jandarma Komutan vekili Albay Mevlit Derim katıldı. 7 aydır Şanlıurfa’da görev yaptığını belirten Vali Tuna, "2016 milli iradenin zaferiyle şahlanan tarihi bir dönüm noktasıdır. Birliğimizi, dirliğimiz ve kardeşliğimizi hedef alan kalleşlerin, topu da gelse milletimizi korkutamayacaklarını bilmemeleri acizlikte öte başka bir şey değildir" dedi.

Türkiye’nin en fazla nüfusu olan 9’uncu ili olan Şanlıurfa’da her yıl doğum ortalaması 60 bin olurken, bu yıl 40 bine düştüğünü konuşmasında kaydeden Vali Tuna, şöyle dedi:

"Türkiye’de nüfus artışının ortalamasını 2 katını ilimizde görüyoruz. 2023 projeksiyonuna göre Şanlıurfa’nın toplam nüfusu 2 milyon 350 bin civarında olmasını bekliyoruz. Türkiye’nin batısını nüfus artmıyor azalıyor, doğu ve güneydoğumuzda artan bir nüfus vardır. Türkiye’nin gelecekte ihtiyacı olan genç nüfus bu bölgede görülüyor. Ancak bu yıl içerisinde yaşanan süreçte doğum sayısı 2015 yılında Şanlıurfa’da 41 bin iken bu yıl 40 bine düştü."

'SINIR ÖTESİ KUMA EVLİLEKLERİNDE ARTIŞ YAŞANDI'

Şanlıurfa’da Suriyeli ikinci eş evliliklerine değinen Vali Tuna, "Zaten Şanlıurfalı hemşerilerimiz sınır öte tarafında yaşayanlarla zaten akrabadır. Bu sınırlar yapay suni sınırladır. Bu olaya akraba evliliği gibi bakmak lazımdır. İkinci evliğe razı gelen Suriye’de bir tahribat oluştu. Savaşta ölenlerin yakınları oldu. Buraya sığındılar, her yönüyle muhtaçlar. Şanlıurfalı hemşerilerimiz bunlara kol kanat geldi. Bu evlilikler nasıl oluyor. Bilmiyorum açıkçası bunun açtığı sosyal yara var mıdır, yok mudur bunu zaman gösterir. Suriyelilerin ikinci evliliklerini konuşmaya gerek yok, kendi toplumumuzun içinde bile sosyal yaralar vardır. Kadın sığınma evlerinde ne hikayeler vardır. Bu sorunlarla da dertlenmeliyiz diye düşünüyorum. Bu sorunların bir kısmı göçlerden kaynaklanıyor" diye konuştu.

FETÖ VE PKK'DAN 3 BİN 963 KİŞİYE İŞLEM YAPILDI

Şanlıurfa’da yürütülen terör örgütleri FETÖ/PYD ve PKK operasyonlarında şu ana kadar 3 bin 963 kişi hakkında idari işlem başlatıldığını da ifade eden Tuna, şunları kaydetti:

"Hakkında idari işlem başlatılan bu kişilerden bin 791 kişi ihraç edildi. Bin 120 kişi görevden uzaklaştırılarak açığa alındı. Yine bunlardan 661 kişi tutuklandı. 388 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kapatılan dernek sayısı 49, kapatılan sağlık kuruluşu 10, kapatılan okul sayısı 17, yurt ve pansiyon 12’dir. Bu rakamlar zaman içerisinde değişiyor. İhanet şebekesiyle gönül birliği etmiş olan bu kişiler, artık devlette çalışmayacaklar. Bunu net anlamak lazımdır. Kanunun kestiği parmak acımaz o mekanizma işleyecektir. Biz bu konuda hassasiyetle çalışıyoruz."



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