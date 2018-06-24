Şanlıurfa'da AK Parti'lilerden kutlama

ŞANLIURFA’da resmi olmayan sonuçlara göre, AK Partililer konvoy oluşturarak kutlama yaptı.Şanlıurfa'da sandıkların büyük bölümünün açılması ve Recep Tayyip Erdoğan'ın önde çıkması üzerine AK Partililer, otomobilleri ile kent merkezinde konvoy oluşturdu. Çok sayıda partili de AK Parti İl Başkanlığı önünde ve kentin çeşitli bölgelerinde halay çekip, havai fişek patlatarak kutlama yaptı.

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