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Sandıktan dedesinin Atatürk'le fotoğrafı çıktı

KURTULUŞ Savaşı'nda Mustafa Kemal Atatürk'ün komutasında savaşarak gazi olan Yüzbaşı Alı Rıza Ergün’ün üniforması ve madalyasını torunu taşıyor. Şu anda 73 yaşında olan Makbule Ertem Ergün, yıllar sonra dedesinin sandığından...

GENEL 09.11.2019, 12:02
KURTULUŞ Savaşı'nda Mustafa Kemal Atatürk'ün komutasında savaşarak gazi olan Yüzbaşı Alı Rıza Ergün’ün üniforması ve madalyasını torunu taşıyor. Şu anda 73 yaşında olan Makbule Ertem Ergün, yıllar sonra dedesinin sandığından Atatürk ile çekilmiş fotoğraflar bulduklarını belirterek Ulu Önder’in güzel sözlerini birçok insanın söylediğini ancak bu sözlerin söyleyenler tarafından dahi yerine getirilmediğini belirtti.

10 Kasım 1953'te Atatürk'ün cenazesinin Etnografya Müzesi'nden Anıtkabir'i taşınması sırasında yapılan törende de henüz 7 yaşındayken annesiyle birlikte saygı duruşunda bulunan Makbule Ertem Ergün, "Atamızın naaşının geçtiği sırada güzel bir kasımpatı kokusu vardı. Çok heyecanlanmıştım" dedi. Ergün, dedesinin öldükten sonra sandığından Atatürk ile çekilmiş fotoğraflarıyla birlikte Adana'daki işgalci Fransız askerlerinden ele geçirdikleri önemli kent fotoğraflarının çıktığını hatırlattı.

1914’TE SEFERBERLİK İLE ORDUYA KATILDI

İstanbul Üsküdar'da 1880 yılında dünyaya gelen Ali Rıza Ergün, 1911 yılında Jandarma Zabit Mektebi'nden teğmen rütbesiyle mezun olarak diploma aldı. Seferberliğin ilan edildiği 1914'te ordu ile savaşlara katıldı. Bağdat ve Basra'da İngilizlerle savaştıktan sonra 1918'de Konya Alayı'nda görev aldı. 1920'de Adana Cephesi'nde bölük kumandanlığı yapan Ergün yüzbaşı oldu. Tarsus'un düşmandan kurtarılmasında büyük rol oynadığı için kendisine Tarsus Fatihi de denilen Ergün, Pozantı Kuşatması, Karboğazı Harekâtı, Kavaklıhan Savaşları'na katıldı. 1927 yılında emekli olduktan sonra Osmaniye'nin Kadirli ilçesine yerleşen Ali Rıza Ergün, 78 yaşında hayatını kaybetti.

Ali Rıza Ergün'ün Adana'nın Karataş ilçesinde yaşayan torunu emekli öğretmen Makbule Ertem Ergün, dedesi öldükten sonra ondan geriye kalan sandıktan çeşitli haritaların, üniformalarının, Atatürk ile çekilmiş fotoğraflarıyla birlikte Adana'daki işgalci Fransız askerlerinden ele geçirdikleri önemli kent fotoğraflarının çıktığını söyledi. Dedesini kaybettiğinden bu yana onun üniformasını giyip, Kurtuluş Savaşı gazisi olması nedeniyle verilen madalyayı takarak resmi törenlere emekli memur eşi Reşat Ertem'le  katıldığını söyleyen Makbule Ertem Ergün, dedesinin hatıralarını yaşatmaya çalıştığını söyledi. Dedesinin ömrü boyunca Mustafa Kemal Atatürk komutasında çalıştığını kaydeden Ergün, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun duygularla dedesinin üniformasıyla Atatürk'ü anacağını dile getirdi.

FOTOĞRAFLAR İÇİN ŞEHİT OLDU

Dedesi Yüzbaşı Ali Rıza Ergün ile Atatürk'ün yaşadığı bir olayı anlatan Makbule Ertem Ergün, "Dedem, Fransızların Adana'daki bazı yerlerin fotoğraflarını çektiğini öğreniyor. İşgal edip karargâh kurma planları için çekiliyormuş. Bu durumu Ata'mıza haber veriyor. Atamız da fotoğrafların bir şekilde Fransızların elinden alınmasını emrediyor. Dedem de bir askeri görevlendiriyor. Bizim askerimiz gidip Fransızların kasasından fotoğrafları alıyor ama bu sırada sızmayı fark eden bir işgalci Fransız askeri tarafından vurularak şehit ediliyor. Askerimizin gözcüsü de o Fransız askeri vuruyor ve fotoğrafları başarıyla alıp dedeme veriyor. Bazılarında kan lekesi hala durur" diye konuştu.

ATAMIZIN SÖZLERİ TUTULMUYOR

Çocuk yaştan itibaren Atatürk sevgisiyle büyüdüğünü anlatan Makbule Ertem Ergün, şöyle konuştu:

"Atamızın cenazesi 1953 yılında Etnografya Müzesi'nden Anıtkabir'e taşınacağı sırada henüz 7 yaşındayken annemle birlikte törene gitmiştik. İlerleyen yıllarda törende çekilmiş görüntülerde kendimi görünce fotoğrafını da çerçeveletip duvara astım. Atamız Anıtkabir'e nakledilirken yoğun heyecan duydum. Atamız geçerken güzel bir kasımpatı kokusu vardı. Heyecanlanmaz mıyım ya? Şimdilerde sık sık resmi törenlere gidiyoruz. Herkes 'Atamız diyor ki' diye başlayıp Atamızın güzel sözlerini tekrarlıyorlar. Baktım Ata'mızın sözlerinden sadece 1 ya da 2'si tutuluyor. Söyleyecek başka bir laf var mı? Şimdi ben bu toprağa basıyorum, altında belki şehit kanı var. Atamız diyorsa niye onun sözünü tutmuyorsunuz?"

 

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