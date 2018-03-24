Sandıklı'ya şehit ateşi düştü

Batman'da teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Çetin'in (31) acı haberi Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki baba evine ulaştı.



Batman'ın Hasankeyf ilçesi kırsalında 2 teröristin öldürüldüğü bölgede devam eden operasyonda çıkan çatışmada yaralanan Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Çetin tedavi için getirildiği Siirt Devlet Hastanesi'nde şehit oldu. Şehidin Sandıklı merkez İstasyon Mahallesi'nde oturan babası Salih ve annesi Cennet Çetin'e şahadet haberini Kaymakam Köksal Şakalar, Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Üsteğmen Mehmet Çakır, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, derneğin Sandıklı Temsilcisi Yusuf Akin birlikte verdi.Acı haberi alan şehidin yakınları ve komşuları da eve geldi. Evli ve ikiz kız çocuk babası olduğu belirtilen Şehit Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Çetin'in baba evine Türk bayrakları asıldı.Şehidin ağabeyinin de yaklaşık 10 yıl önce vatani görevini yaparken rahatsızlanarak yaşamını yitirdiği belirtildi.



ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞUN CENAZESI BATMAN'A UĞURLANDI



Batman'ın Hasankeyf ilçesi kırsalında 2 PKK'lı teröristin öldürüldüğü bölgede devam eden operasyonda çıkan çatışmada yaralanan ve daha yakın olması nedeniyle tedavi için getirildiği Siirt Devlet Hastanesi'nde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Çetin'in cenazesi, tekbir ve salavatlar eşliğinde alınarak, morg girişinde bekletilen ambulansa konulduktan sonra karayolu ile Batman'a gönderildi.



BATMAN VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA



Bu arada Batman Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Batman İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla 24.03.2018 Cumartesi günü Hasankeyf ilçesi Kelekçi köyü kırsalında yürütülen operasyonda, bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada 2 (iki) bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilirken, bir askerimiz ağır yaralanmıştır. Hastaneye kaldırılan yaralı kahraman askerimiz Uzm. J. III. Kad. Çvş. İbrahim Çetin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit düşmüştür. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güveninin sağlamak amacıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen tüm faaliyetlere kararlılıkla devam edilecektir" denildi.



'KAHVEDE BANA NİYE SÖYLEMEDİNİZ?'



Şehit Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Çetin'in babası Salih Çetin'i, arkadaşları mahalledeki kahveden evine getirdi. Arkadaşlarının koluna girdiği Salih Çetin, evin bulunduğu sokağa girdiğinde Türk bayraklarını ve evinin önünde toplanan kalabalığı gördü. Kapıda bekleyen İstasyon Mahallesi Muhtarı Yaşar Ünal'a "Kahvede bana niye söylemediniz?" diye seslenen baba Salih Çetin, gözyaşlarına boğuldu. Baba Salih Çetin daha sonra Muhtar Yaşar Ünal'la eve girerek yetkililerden acı haberi aldı. Şehit İbrahim Çetin'in baba evinin bulunduğu sokak ve evine Türk bayrakları asıldı.



'AİLEMİZE İKİNCİ BİR ACI DAHA DÜŞTÜ'



Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bölücü hainler bir kez daha canımızı yaktı. Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir eve daha şehit ateşi düştü. Aslen Sandıklı Alacami köyünden olan ama merkez İstasyon Mahallesi'nde ikamet eden Uzman Jandarma Çavuş İbrahim Çetin'in şehadet haberini, babası Salih ve annemiz Cennet'e verdik. Şehidimizin ağabeyinin de askerken şeker hastalığından vefat ettiğini öğrendik. Ailemize ikinci bir acı daha düştü. Babasının da izni üzerine, şehidimizin cenazesi yarın öğle namazı sonrası Sandıklı Şehir Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak" dedi.

