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Sandıklı'dan Irak'taki camiye bakır alem

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), () - AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı İlçesi'nde, Irak'ın Erbil kentinde inşası süren cami için biri 3, diğeri 2 metre 10 santim uzunluğunda bakır alem yapıldı. Biri 17, diğeri 3 günde imal edilen alemler...

Sandıklı'dan Irak'taki camiye bakır alem

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), () - AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı İlçesi'nde, Irak'ın Erbil kentinde inşası süren cami için biri 3, diğeri 2 metre 10 santim uzunluğunda bakır alem yapıldı. Biri 17, diğeri 3 günde imal edilen alemler kargoyla Erbil'e gönderilecek.
Sandıklı Eski Sanayi Sitesi'ndeki dükkanda dededen kalma 150 yıllık bakırcılık mesleğini sürdüren Ahmet ve Mehmet Üstün kardeşler, Irak'ın Erbil kentinde yaptırılan 'Yeni Cami' için bakırdan alem yaptı. Cami için yapılan 3 metre yükseklikte 5 boğum, 2 bilezik şeklindeki alem 17 günde imal edildi. 200 kilo ağırlığa sahip ve 130 santim kazan çapı bulunan alemin yapımında 4 kişi çalıştı. Minare için yapılan 2 metre 10 santim yükseklik, 47 santim kazan çapında, 5 boğum ve 2 bilezikten oluşan bakır alemin yapımı ise 3 gün sürdü. Tamamlanan bakır alemler birkaç gün içinde kargoyla Erbil'e gönderilecek.
51 yaşındaki Ahmet Üstün, "Bu alemleri Irak Erbil'de yeni yapılan cami ve minaresine yaptık. Büyük olan alem camiye, küçük olan ise minare için yapıldı. İçleri çelik konstrüksiyondan. Bu alemlerin yapımı için 4 kişi çalıştık. Bunların ayları Selçuklu sanatına göre yapıldı. Ayı Kabe'ye doğru bakıyor. Bir de Osmanlı sanatına göre yapılanı var, dua eder şekilde" dedi.

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