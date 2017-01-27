Sandıklı'da soğuk tezgah açtırmadı

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), () - AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı İlçesi'nde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle semt pazarı esnafı tezgahlarını açamadı.

Sandıklı merkezde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiliyor. Çarşamba günü öğleden sonra başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Hava sıcaklığının gece eksi 17, gündüz eksi 7 ölçüldüğü ilçede, cuma günleri kurulan semt pazarı bu hafta açılmadı. Çakır Mahallesi'nde her hafta cuma günü kurulan semt pazarında sebze, meyve ve giyim eşyası satan esnafın çoğunluğu tezgah açmadı. Tezgah açan 5 esnaf ise ateş yakarak ısınmaya çalıştı.

Zeytin satıcısı 40 yaşındaki Altan Güngörmüş, havanın çok soğuk olduğunu, bu nedenle özellikle sebze satıcılarının don tehlikesine karşı pazara gelmediğini söyledi. Giyim eşyası satan esnafın da sebze ve meyve satan esnafın tezgah açmamasından dolayı pazara gelmediğini kaydeden Güngörmüş, "Biz yine de nasip diyerek tezgah açtık" dedi.

Balık satıcısı 48 yaşındaki Mustafa Çırağ ise “Bu yıl hava yağışlı geçiyor. Kötü hava şartlarından dolayı bugün pazar kurulmadı. Hava şu an eksi 8- 10 derece civarında. Sebze ve meyvenin donma tehlikesi olduğu için esnaf pazara gelmedi. Hal böyle olunca pazar boş kaldı" dedi.

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