Sandıklı'da kuduz karantinası

Ahmet DAĞLI / SANDIKLI(Afyonkarahisar), () - AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı İlçesi'nde 22 yaşındaki Yusuf Kiraç'a saldıran köpeğin kuduz olduğu tespit edilince, ilçe merkezi 2 hafta süreyle karantinaya alındı.

Sandıklı Çay Mahallesi Dereboyu Caddesi'ndeki bir çay ocağı önünde 6 Ocak günü çay içen Yusuf Kiraç bir köpeğin saldırısına uğradı. Çevredekilerin yardımıyla kurtulan Yusuf Kiraç Fatih Mahallesi'ndeki evine giderken aynı köpek yine saldırdı. Bu kez Yusuf Kiraç'ı dudağı ve sol bacağından ısıran köpek çevredekiler tarafından uzaklaştırıldı. Sandıklı Devlet Hastanesi'ne götürülen ve kuduz aşısı yapılan Kıraç'ın yırtılan dudağı ise sevk edildiği Afyonkarahisar Devlet Hastanesi plastik cerrahi servisinde dikildi.

KUDUZ TESPİT EDİLDİ

Yusuf Kiraç köpeğin sahibi olduğunu iddia ettiği marangozdan şikayetçi olurken, hayvan ise Sandıklı Belediyesi zabıta ekipleri tarafından yakalanarak İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Köpekten alınan örnek araştırılması için Konya Veteriner Araştırma Enstitüsü'ne gönderildi. Gelen sonuçta hayvanın kuduz olduğu belirlendi. Bunun üzerine Sandıklı ilçe merkezi Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu kararıyla dün itibariyle 2 hafta boyunca karantina bölgesi ilan edildi. İlçedeki hayvan pazarı ikinci bir emre kadar kapatılırken, ilçeye hayvan giriş ve çıkışları da yasaklandı.

'AYAĞIMI VE DUDAĞIMI ISIRDI'

Yusuf Kiraç, "Ayağımı ve dudağımı ısırdı. Çevredekilerin sayesinde kurtuldum ama köpeğin ısırması sonucu dudağım koptu. Köpeğin sahibinden şikayetçiyim. Kimse köpeğini sokağa bırakmasın evinde baksın. Benim başıma gelen ufak bir çocuğun hamile bir kadının başına da gelebilirdi" dedi.

Yusuf Kiraç'ı köpeğin ilk saldırısından kurtaran görgü tanığı 39 yaşındaki Zülfikar Asılsoy, "Olay günü arkadaş çay içiyordu. Köpeğin saldırısına uğradı. O arada biz müdahale ettik, kurtardık. Köpek başkalarına da saldırdı. Kovalayarak uzaklaştırdık" diye konuştu.

'HASTALIK GÖRÜLMEZSE KARANTİNA KALDIRILACAK'

Kuduz vakası sonrası açıklama yapan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Hüseyin Arap da şöyle dedi:

"Geçen hafta içerisinde Sandıklı'da iki kişiyi bir köpeğin ısırması neticesinde alınan numune sonucunda köpeğin kuduz olduğu tespit edildi. Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu kararınca Sandıklı merkezi karantinaya alındı. Kuduz vakası ile ilgili çevredeki kedi ve köpeklerde aşılama çalışmaları başladı. Yaklaşık 2 hafta içerisinde hastalık görülmediği takdirde karantina tedbirleri kaldırılacaktır."

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