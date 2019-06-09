Sandıklı'da dolu ve sel, tarım arazilerine ve evlere zarar verdi

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde etkili olan dolu sonrası sel meydana geldi. 4 köyde patates, haşhaş, arpa ve buğday ekili tarlalara zarar veren sel suları evlere de doldu.Sandıklı'da dün saat 17.00 sıralarında başlayan dolu yağışı, yaklaşık 30 dakika etkili oldu. Dolu yağışı sonrası Kızılca köyünde sel meydana geldi. Sel suları başta Kızılca köyü olmak üzere çevresindeki Koçgazi, Baştepe ve Sorkun köylerine ait tarım arazilerine zarar verdi. Kızılca köyünde 4 evi su bastı. Evlere dolan sular Köylere Hizmet Götürme Birliği'ne ait vidanjör yardımıyla boşaltıldı. Dolu ve sel nedeniyle patates, haşhaş, arpa ve buğday tarlaları zarar gördü.​'YARDIM BEKLİYORUZ'Patates üreticisi Veli Koç, "İkindi üzeri geldi dolu yağışı. Çok aşırı yağdı. Hemen hemen ceviz büyüklüğünde gerçekleşti. 100 dekar patatesim vardı. Çok hasar gördü. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Çok zor durumdayız" dedi.Kızılca köyü sakinlerinden Ahmet Aktürk ise "Namazdan çıktıktan sonra yarım saat sürdü dolu yağışı. Köyün yukarısında 35 dönüm arpam vardı. Hiçbir tane kalmamış, bitirmiş. Zarar çok" diye konuştu.'PAZARTESİ HASAR TESPİT ÇALIŞMASI YAPILACAK'İl Genel Meclis Üyesi AK Parti'li Mevlüt Özaydın hasar tespit çalışmalarının yarın yapılacağını belirterek, "Bazı evlerimizde su baskını olduğu için vidanjörümüzle su çekiyoruz. Allah'tan gelene yapacak bir şey yok. Biz yardımcı olmaya çalışıyoruz. Pazartesi günü doğal afet nedeniyle hasar tespit yapılacak. Köyün yukarı kısımlarına bayağı dolu yağmış. Arazide bir sıkıntı var. Köyde en az 4 eve su girdiğini tespit ettik. 2 evdeki suyu boşalttık. Evler içerisinde 1 metre yüksekliğinde su var. 2'sindeki suyu çektirdik. 2'sindeki suyu da boşaltacağız inşallah."

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