Sandık boykutonu bitiren Kuşu, Erdoğan'a oy verdi

KÜTAHYA'nın Simav ilçesine bağlı 1500 seçmeni bulunan Kuşu beldesinde bugün gerçekleşen cumhurbaşkanlığı ile 27'nci dönem milletvekilliği seçimlerinde sandığa gidildi. Kuşu'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 916 oy çıktı.

Kuşu beldesinin Merkez Mahallesi Muhtarı Feridun Aktay 2000 yılında yapılan sayımda nüfusları 2000'in altına düştüğü için beldelik haklarının elinden alınmasının ardından hukuk mücadelesi verdiklerini belirterek "3 yıllık hukuk mücadelemizi kazandıktan sonra beldelik hakkımız devletimiz tarafından tekrar iade edilince seçim boykotumuza bugün gerçekleşen cumhurbaşkanlığı ile 27'nci dönem milletvekilliği seçimleri ile son verdik. 1500 seçmenimiz kurulan 4 sandığa koşarak gidip, oy verme özlemine son verdi. Bu önemli seçimde vatandaşımız Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'a 916 oy verdi Diğer adaylardan Muharrem İnce'ye 149, Meral Akşener'e 250, Temel Karamollaoğlu'na ise 5 oy çıktı' dedi.

Muhtar Aktay, 3 yıldır süren seçim boykotunun sona erdiğini, Kuşulular'ın gelecek yıl yapılacak yerel seçimlere de katılarak belediye başkanı da seçeceğini söyledi.

NELER YAŞANMIŞTI?

Yerel Yönetimler Yasası kapsamında, 2011 yılında, nüfusu 2 binin altına düştüğü gerekçesiyle belde statüsünü kaybederek köye dönüştürülen Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Kuşu'da yaşayanlar, bu kararı protesto amacıyla 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde sandığa gitmedi, muhtar da seçmedi. 31 Mart sabahına muhtarsız uyanan Kuşu'ya dönemin Simav Kaymakamı İbrahim Süha Karaboran tarafından Kuşu Ortaokulu Müdürü Feridun Aktay seçim yenileninceye kadar geçici muhtar olarak atandı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararıyla 1 Haziran 2014'te, Kuşu'da muhtarlık seçimleri tekrar yapıldı. Ancak, 'Muhtar değil, belediye başkanımızı seçmek istiyoruz' diyen Kuşulular, yine sandığa gitmedi. Sandıktan tek oy bile çıkmadı. Bunun üzerine kaymakamlık, ikinci kez sandığı boykot eden Kuşu'ya, Ortaokul Müdürü Feridun Aktay'ı bu kez tarih belirlemeden tekrar muhtar vekili olarak atadı. 10 Ağustos 2014'teki Cumhurbaşkanlığı seçiminde de oy kullanmayan Kuşulular, 2015 yılındaki 7 Haziran ve 1 Kasım'daki genel seçimlerde de sandığa gitmedi. Kuşulular, belde statülerinin geri verilmesi için konuyu Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne taşıdı. Mahkemeden Kuşuluları sevindiren karar geçen şubat ayında çıktı. Kuşu'ya belde olma hakkı geri verildi. 3 Nisan 2017 tarihinde de Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, beldeye kayyum belediye başkanı olarak görevlendirildi. 16 Nisan 2017'de yapılan anayasa oylamasında uzun bir aradan sonra sandıga giden beldede açılan 4 sandıktan toplam 1265 'evet', 44 'hayır' oyu çıktı.



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