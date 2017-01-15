Sandalyeler ve Genel Özellikleri

Marangozluk mesleğinin temelinde ahşap kullanılarak insanların yaşamlarını kolaylaştıracak ürünler meydana çıkarmak vardır. Bu ürünlerin en önemlilerinden biri de sandalyelerdir. Yüzyıllar boyunca ağaçtan yapılan sandalyeler plastik endüstrisinin gelişmesiyle ucuz sandalyelere kaymış durumdadır.

Ağacı işlemek, onun dilinden anlamak ve ondan bir sandalye imal etmek zorlu bir zanaattır. Uzun bir emek süreci ister. Üstelik ticari olarak bu işi yapıyorsanız bu sandalyeleri rekabetçi fiyatlara imal etmek zorundasınız. Ticaretin rekabetçi doğası bunu gerektirir.

Ahşap sandalyeler diğer sandalye çeşitlerine göre daha pahalıdır. Fakat kesinlikle görüntü, kullanım ve sağlık yönünden diğer sandalye çeşitlerinden çok daha üstündür. İyi yapılmış bir sandalye on yıllarca kullanılır. Belki yeniden bir cilalatmanız gerekir fakat onun dışında ek bir şey yapmanız gerekmeden size yıllarca hizmet eder. Ürettiğimiz sandalye örneklerini Özek Mobilya’nın internet adresinden görebilirsiniz: https://www.ozekmobilya.com

Sandalyenin daha sağlam olması için üretiminde dikkat edilmesi gereken hususlar olduğu tabiidir. Örneğin kullanılan ağacın cinsi bu noktada büyük önem arz etmektedir. Gürgen, meşe, kestane gibi ağaçlar yapıları itibariyle daha dayanıklı ağaçlardır. Fakat öte yandan kavak, çınar cinsi keresteler o kadar dayanıklı değildir. Zaten bu sebeple kerestelerinin m3 fiyatları daha ucuzdur.

Sandalye yapımı hakkında genel bir fikir edinmek isterseniz şu videoyu izlemenizi tavsiye ederiz. https://www.youtube.com/watch?v=5WLK3fKG4HM

Tonet Sandalye

Gelelim tonet sandalyelere. Tonetler de yukarıda bahsettiğimiz kurallardan muaf değildir. Onun da kalitesini belirleyen unsurlar arasında kullanılan kereste çok büyük önem taşır. Thonet sandalyeler yapımı biraz daha zor olan sandalyeler olduğu için biraz daha pahalıdır. Ağacın bükülerek şekillenmesiyle yapılan bu sandalyeler en az diğerleri kadar sağlamdır. Yüz yıldan fazla kullanılabilir. Bizim modellerimizi merak ediyorsanız tıklayın.