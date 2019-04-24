Sancaktepe TEM otoyolunda zincirleme kaza: 4 yaralı

Murat KORKMAZ/İSTANBUL,()-SANCAKTEPE TEM otoyolunda seyir halindeki 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, 18.30 sıralarında TEM Otoyolu Samandıra Mevkii'nde meydana geldi. Pendik istikametinden Ümraniye istikametine seyir halinde olan 34 PG 2139, 34 BSK 802 ve 34 PH 0250 plakalı otomobiller, bilinmeyen nedenle birbirine girdi. Meydana gelen zincirleme kazada araçlardaki 4 kişi yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipler, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından yaralıları ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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