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Sancaktepe HDP ilçe binasına operasyon: 17 gözaltı

Çağatay KENARLI, İstanbul - İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele şube ekipleri, Sancaktepe HDP İlçe Başkanlığı'nda ölen teröristlerle ilgili taziye töreni yapıldığını belirleyerek operasyon düzenledi.  Yapılan operasyonda...

Sancaktepe HDP ilçe binasına operasyon: 17 gözaltı

Çağatay KENARLI, İstanbul - İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele şube ekipleri, Sancaktepe HDP İlçe Başkanlığı'nda ölen teröristlerle ilgili taziye töreni yapıldığını belirleyerek operasyon düzenledi.  Yapılan operasyonda aralarında HDP İl yöneticilerinin de bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ve ilçe binasında yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

 

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