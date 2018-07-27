Sancaktepe'de toprak kayması:3 katlı bina boşaltıldı-1

Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-()-SANCAKTEPE'de yağışların ardından 3 katlı bir binanın bitişiğinde toprak kayması meydana geldi. Bina sakinleri büyük bir korku ve panikle binayı boşalttı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Fatih mahallesinde meydana geldi. Etkili olan yağışın ardından 3 katlı bir binanın bitişiğinde toprak kayması meydana geldi. Toprak kayması ile birlikte beton duvar büyük bir gürültü ile devrildi. Binada yaşayanlar büyük bir korku ve panikle binayı boşalttı. Olay yerine İtfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. İtfaiye güvenlik şeridi çekerek çevredekileri uzaklaştırdı.

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