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Sancaktepe'de takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Gamze ŞiMŞEK / İSTANBUL,()-SANCAKTEPE, Kuzey Marmara Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada otomobilde bulunan iki kişi yaralandı. Kaza saat 10.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Paşaköy...
GENEL 23.09.2019, 12:06
Gamze ŞiMŞEK / İSTANBUL,()-SANCAKTEPE, Kuzey Marmara Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada otomobilde bulunan iki kişi yaralandı.
Kaza saat 10.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Paşaköy mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Ankara istikametinde seyreden 34 AAT 736 plakalı otomobil, sürücüsü Mustafa Yiğit'in bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla atarak, emniyet şeridine devrildi. Kazada, sürücü Mustafa Yiğit ve otomobilde bulunan İnci Yiğit yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Mustafa ve İnci Yiğit, olay yerine gelen ambulansta tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
(FOTOĞRAF)
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