Sancaktepe'de otomobil ile minibüs çarpıştı: 5 yaralı
Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL- - SANCAKTEPE TEM yan yolda bir otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralanırken yol bir süre trafiğe kapandı. Kaza saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Otomobil ile minibüs...
Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL- - SANCAKTEPE TEM yan yolda bir otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralanırken yol bir süre trafiğe kapandı.
Kaza saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Otomobil ile minibüs henüz bilinmeyen nedenle kafa kafaya çarpıştı. Kazada her ki araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yan yol bir süre trafiğe kapandı. Yaralılar ve kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.
(FOTOĞRAF)
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