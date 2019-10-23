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Sancaktepe'de intihar girişimi

Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL, () SANCAKTEPE'de bir kişi, çocuklarının gösterilmediği iddiasıyla, kalbine silah dayayarak intihar girişiminde bulundu. Sancaktepe Emniyet Müdürü Hakan Şen'in ikna ettiği, kişi ifadesi alınmak üzere emniyete...

GENEL 23.10.2019, 13:09
Sancaktepe'de intihar girişimi

Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL, () SANCAKTEPE'de bir kişi, çocuklarının gösterilmediği iddiasıyla, kalbine silah dayayarak intihar girişiminde bulundu. Sancaktepe Emniyet Müdürü Hakan Şen'in ikna ettiği, kişi ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Olay geçtiğimiz günlerde Sancaktepe Osmangazi Mahallesi İntizam Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişi kayınpederinin karısını  ve çocuklarını kendisine göstermediği iddiası üzerine kalbine silah dayayarak intihar girişiminde bulundu. İkna etmek için olay yerine eşi ve akrabaları getirildi. Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürü Hakan Şen, yaklaşık 2 saat konuşarak  ikna etti ve elindeki silahı aldı. İkna edilen kişi kendi aracıyla ifadesi alınmak üzere Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olay anı vatandaşın cep telefonuna yansıdı.

(FOTOĞRAF)

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