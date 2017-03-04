Sancaktepe'de helikopter destekli uyuşturucu ve asayiş denetimi

Ramazan EĞRİ / İstanbul,() İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ortaklaşa uyuşturucu ve asayiş denetimi yapıldı. çalışmaya polis helikopteri de destek verdi.



Yaklaşık 2 bin kişiye GBT sorgulaması yapılırken aranması olan kişiler gözaltına alındı. Uyuşturucu denetimlerine ise hassas burunlu Narkotik köpeği de katıldı. Sokakta kaçak sigara satan bir kişi gözaltına alındı. Polisin şüphe üzerine girdiği bir tekel bayinin arka bölümünün de birahane olarak kullanıldığı görülürken içerde kumar makinesi bulundu. Tekel bayine kaçak birahane işlettiği için işlem yapıldı. Denetimde çok sayıda ve çeşitli suç aleti de ele geçirildi.

(FOTOĞRAFLI)