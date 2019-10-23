Sancaktepe'de bıçakla dehşet saçan saldırgan yakalandı
Ramazan EĞRİ - İstanbul - SANCAKTEPE'de geçtiğimiz aylarda iki bıçaklı saldırıda 3 kişiyi bıçakla yaralayan kişi yakalandı. Sancaktepe Merve Mahallesi'nde geçtiğimiz aylarda iki saldırıda 3 kişiyi bıçaklayarak yaralayan Mustafa...
Ramazan EĞRİ - İstanbul - SANCAKTEPE'de geçtiğimiz aylarda iki bıçaklı saldırıda 3 kişiyi bıçakla yaralayan kişi yakalandı.
Sancaktepe Merve Mahallesi'nde geçtiğimiz aylarda iki saldırıda 3 kişiyi bıçaklayarak yaralayan Mustafa I. (40) yakalandı.
Kağıthane'de yakalanan Mustafa I.'nın "Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak"tan 2 kez, "Kasten Yaralama" suçundan ise 5 kez kaydının bulunduğu öğrenildi. Yapılan inceleme sonucu, 9 Nisan'da meydana gelen olayda Mustafa I.'nın Oğulcan U. ve kavgayı ayırmaya çalışan Mustafa Erdoğan G.'yi bıçakla yaraladığı, 28 Eylül'de ise oğlu Oğulcan U. ile yürüyen Serhat U.'ya bıçakla saldırarak yaraladığı tespit edildi. Yakalanan Mustafa I., sevk edildiği adliyede verilen karar doğrultusunda Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesine teslim edildi. Bu arada Mustafa I.'nın iki saldırısı da güvenlik kameralarına yansımıştı.
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