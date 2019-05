Sanayicilere Rekabet Kurumu anlatıldı

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, ()- EGE Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) meclis toplantısının konuğu olan Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, işletmelerin rekabet gücünü arttıracak çalışmalar yaptıklarını söyleyerek son 5 yılda tüketici refahına 16.5 milyar liralık katkı sağladıklarını ifade etti.

EBSO Mayıs ayı olağan meclis toplantısına Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak konuk oldu. Meclis Başkanı Salih Esen’in başkanlığında Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar’ın da katılımıyla düzenlenen toplantıda İzmirli sanayiciler ekonomik gündemi değerlendirdi. toplantıda konuşan Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, geleneksel yada konvasyonel piyasalardan dijital ekonomilere yoğun bir geçiş yapıldığını, dünyada yüzde 15 seviyesinde olan elektronik ticaretin toplam perakende ticaret hacmi içindeki payının Türkiye’de 4.5 civarında olduğunu kaydetti. Elektronik ticarette çok hızlı bir büyüme yaşandığını anlatan Torlak, daha çok küçük ve orta ölçekli işletmeleri ilgilendiren bu yeni alanın kendisine göre bir rekabet düzenine sahip olduğunu belirtti. Rekabeti bozan ve engelleyen farklı konular bulunduğunu anlatan Torlak, “Enerji, hammadde veya sermaye geçmişte bir girişimin çok önemli girdileri olarak görülürken bugün en önemli şey veridir. Veriyi iyi kullanabilen ve iyi analiz edebilen girişimcilerin teşebbüsleri çok daha başarılı oluyor. Dijital ekonominin yeni bir rekabet dünyası var. Bıraktığımız her dijital ayak izi iyi değerlendirilmeli” dedi.

Dünya ticaretinde ilk sırada gelen 5 firmanın perakendecilik, petrol ya da finans devleri arasında sadece datayı kullanan firmalar olduğunu söyleyen Ömer Torlak, ciddi bir araştırma ve geliştirme paylarına sahip işletmelerin yazılımlar üzerinden pazarlama stratejileri belirlediğini kaydetti. Torlak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye’de 21.5 yıldır faaliyette olan Rekabet Kurumu olarak dijital karteller rekabeti bozuyor mu bunları inceliyoruz. Ticari başarıyı değerlendirirken rekabet hukukunun konuları öne çıkıyor. Rekabet inovasyonu beslediği için önemlidir. Amazon’un Almanya’daki perakende ticareti içindeki payı yüzde 25 iken toplam ticaretteki payı yüzde 14’tür. Bu şunu gösteriyor, önümüzdeki dönemde ülkemizde de ciddi pazar paylarına sahip olacaklar. Buna hazır olmalıyız. Ciddi bir ulaşım maliyeti olmadan geleneksel rakiplerle kolay rekabet edebiliyorlar. Rekabet Kurumu olarak işletmelerimizin rekabet gücünü arttıracak çalışmalar yapıyoruz. Piyasaların rekabet gücünün artmasıyla dünya çapındaki işletmelerin sayısı artacak. Aslında Türkiye’de rekabet hukukunda iktisadi etkinliği arttırmaya çalışıyoruz. Hem dağıtım maliyetleri hem girdi maliyetleri azalsın ki etkin çalışan bir piyasa olsun. Kurum olarak 2014 ile 2016 yılları arasında 26 adet karar alarak 10 milyar lira tüketici refahına katkı sağladık. 2017 ile 2018 yılları arasında 18 karar ile 6.5 milyar lira tüketici refahına katkı sağladık. Yani son 5 yılda toplam 44 kararımızın 16.5 milyar lira tüketici refahına katkısı olduğunu gördük. Bu güzel bir sonuç. Bu kararlarımızın enflasyona dolaylı etkisi olabilir ama bunu hesaplayamıyoruz. Rekabeti sınırlayan her türlü anlaşmaların karşısındayız. Her türlü müraacata açığız. Kurumumuza online başvuru da mümkün."

BÜYÜMEDE YÜZDE 2.5 DARALMA

Toplantıda konuşan EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) adına yönetim kurulu başkanlığını yürüttükleri GS1 (Global Standartlar 1) Organizasyonu’nun 2019 yılı Genel Kurul toplantısına, 20-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul’da ev sahipliği yaptıklarını belirterek, “112 üye organizasyonundan biri olan GS1 Türkiye, uluslararası GS1 Organizasyonunun temsilcisi olarak GS1 sisteminin ülkemizde uygulanması ve firmalarımızın sistemin getirdiği avantajlardan yararlanması yönünde faaliyetlerde bulunmaktadır. Tedarik zincirinin daha etkili ve verimli bir şekilde işletilmesine yönelik standart ve çözümler geliştirmektedir” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile gerçekleşen TOBB 75. Mali Genel Kurulu’na EBSO heyeti olarak katılım gösterdiklerini anlatan Yorgancılar, odanın Güçlü Kadın Güçlü Ekonomi projesi, TOBB’un 8 kategoride düzenlediği proje yarışmasında sosyal sorumluluk kategorisinde ilk 5’e girdiğini dile getirdi. Türkiye’nin büyüme oranının yıllar itibari ile küresel ekonominin üstünde seyrettiğini ifade eden Başkan Yorgancılar, “Türkiye’nin potansiyel büyüme oranı yüzde 5’lerde. Oysa ki, 2018 yılını yüzde 2.6 büyüme ile kapatan Türkiye için IMF tahmini 2019 yılında yüzde 2.5 daralma yönündedir. Yani, kriz dönemleri hariç küresel ekonominin üstünde büyüyen Türkiye, 2019 yılında küresel ekonomin altında bir büyüme ile yoluna devam edecek. Bu da tüm dengelerin alt üst olması anlamına gelmektedir. Yeni Ekonomik Programımızda 2019 büyüme oranı yüzde 2.3 idi” diye konuştu.

İşsizlik verilerinin ürkütücü seviyelere doğru ilerlediğini öne süren Yorgancılar, talep daralması ve artan maliyetlerin her geçen gün firmaların faaliyetlerini sürdürmelerini güçleştirdiğini savundu. Ender Yorgancılar, 2018 yılı itibari ile işsizlik oranında İzmir’in yine ilk 5 arasında yer aldığını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından perşembe günü açıklanan İvme Finansman Paketi ile 3 kamu bankası aracılığıyla yılsonuna kadar 30 milyar liralık bir finansman sağlanacağını anlatan Yorgancılar, "Hammadde ve ara malı imalatı, makine imalatı ve tarım olmak üzere 3 faaliyet alanında; ithalat bağımlılığı yüksek, dış ticaret açığı veren, istihdama katkı oranı yüksek ve ihracat potansiyeli yüksek sektörler paket kapsamında desteklenecek. Cari açık veren sektörlerin temel alındığı Paket, dilerim bekleyen yatırımları harekete geçebilir ve dilerim tüketici kredisi gibi kullanılmaz” diye konuştu.

EBSO Başkanı Yorgancılar 37 yıldır düzenledikleri Üretimden Satışlarına Göre Büyük Sanayi Kuruluşları çalışmasında 2018 yılı için 100 Büyük Firmayı 17 Mayıs’ta açıkladıklarını ifade etti. 100 büyük firmanın genel durumuna ilişkin bir değerlendirme yapan Yorgancılar, şunları söyledi:

“TOBB öncülüğünde TEPAV işbirliğinde hazırlanan ve 2015-2017 arası 2 yıllık ciro artışı dikkate alınarak yapılan Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi yarışması sonuçlandı. Sonuçların 19 Mayıs günü Samsun’da açıklanması ayrıca önemliydi. 100 firma arasında İzmir’i temsilen 3’ü üyemiz olmak üzere 6 firmamız listede yer aldı. Üyelerimiz; Vergo Enerji, Vaw Bilişim ve Ames Europe tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.”

