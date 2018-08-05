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Sanatçılar adına düzenlenen festivalde Neşet Ertaş türküleri söyledi

'BOZKIRIN Tezenesi Neşet Ertaş'ı anmak amacıyla düzenlenen ‘2'nci Neşet Ertaş Kültür Sanat Festivali’nin ikinci gününde sanatçılar Erkut Özkan, Bob Beer, Yudum ve Alp Kardeşler ile Kibariye konser verdi. ​Cumhurbaşkanlığı himayesinde,...

Sanatçılar adına düzenlenen festivalde Neşet Ertaş türküleri söyledi
'BOZKIRIN Tezenesi Neşet Ertaş'ı anmak amacıyla düzenlenen ‘2'nci Neşet Ertaş Kültür Sanat Festivali’nin ikinci gününde sanatçılar Erkut Özkan, Bob Beer, Yudum ve Alp Kardeşler ile Kibariye konser verdi.
​Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kırşehir Valiliği, Kırşehir Belediyesi ile Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi işbirliğiyle 25 Eylül 2012 tarihinde vefat eden 'Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş'ı anmak amacıyla düzenlenen 'festival, ikinci gününde çeşitli sanatçıların konseriyle devam etti. Cacabey Meydanı'nda gerçekleşen festivalin ikinci günündeki programına Vali İbrahim Akın, Milletvekili Mustafa Kendirli, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, il protokolü ve binlerce vatandaş katıldı. Erkut Özkan, Bob Beer, Yudum ve Alp Kardeşler’in sahneye çıkıp, Neşet Ertaş türkülerini seslendirdiği festivalin ikinci günü, Kibariye konseri ile sona erdi.
Festivalin son günü olan bugün ise program, saat 15.00’te Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi’nde başlayacak. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, siyasiler, bürokrat ve sanatçıların katılacağı programda konuşmalar yapılacak ve Neşet Ertaş’ı anlatan bir panel gerçekleştirilecek. Panelin ardından Neşet Ertaş’ın yaşadığı şehirlere ait fotoğrafların bulunduğu 'Neşet Ertaş’ın Şehirleri' konulu fotoğraf sergisi gezilecek. 
Saat 19.30’da, Cacabey Meydanı’nda Zara, Grup Makas, Deniz Toprak, Hulusi Gökmeşe ve Hasan Meral'ın vereceği konserlerle festival sone erecek.

FOTOĞRAFLI

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