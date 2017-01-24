Sanatçı Fatih Kısaparmak'ın acı günü





Uğur AYAZSIN / İSTANBUL () - SANATÇI Fatih Kısaparmak'ın kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden annesi Yıldız Güngör Kısaparmak, son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazede gözyaşlarına boğulan Kısaparmak'ın eşi Şebnem Kısaparmak, ayakta durmakta güçlük çekti. Kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü özel hastanede dün hayatını kaybeden Sanatçı Faith Kısaparmak'ın annesi Yıldız Güngör Kısaparmak(79) için Üsküdar Şakirin Camii'nde ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye törenine, Kısaparmak'ın akrabaları, yakınları ve sanatçı dostları katıldı. Fatih Kısaparmak ve oğulları taziyeleri kabul etti. Kısaparmak'ın eşi Şebnem Kısaparmak, ayakta durmakta güçlük çekerken, Fatih Kısaparmak ve oğulları da gözyaşı döktü.

FATİH KISAPARMAK "EŞİM BENDEN DAHA ÇOK ÜZÜLDÜ"



Cenazede konuşan Fatih Kısaparmak, "Biz Kısaparmak ailesi olarak bir büyüğümüzü yitirdik. Ama o emekli öğretmen olarak bu ülkeye on binlerce fidan dikti, aydın insanlar yetiştirdi. Bu görevini tamamlayarak aramızdan şimdilik ayrıldı. Eşim Şebnem Kısaparmak benden daha çok üzüldü. Annem hep bir kızı olsun istermiş. Şebnem hanımı kızı yerine koymuştu. Bu aynı zamanda bir kız evladın da annesiyle vedalaşması oluyor" şeklinde konuştu.

ŞEBNEM KISAPARMAK "İKİNCİ KEZ ANNE ACISI YAŞIYORUM"



Şebnem Kısaparmak ise "İkinci kez anne acısı yaşıyorum. Onu hep güzel anmak istiyorum. İlk tanıştığımız günü hatırlıyorum. Bana demişti ki; 'Kızım sen kalbimin fermuarını açtın.' Orada olduğumu biliyorum. O da bizim her zaman kalbimizde. Yeri doldurulamayacak" dedi.



Cenaze, kılınan namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.





(FOTOĞRAF)