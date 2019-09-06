Sanatçı cinayeti zanlısının tutuklanması ailesini sevindirdi

MERSİN'de, 9 yıl önce barda sahneye çıkan Sarp Öztürk'ü (38) Kürtçe şarkı isteğini geri çevirdiği için tabancayla vurarak öldüren Metin Baydar'ın (51), Türk Interpolu tarafından Kuzey Irak'ta yakalanıp tutuklanması Öztürk ailesini sevindirdi. Baba İhsan Öztürk, "Adalet temennimiz geç de olsa tecelli etti. Türk adaletine inanıyor ve güveniyorum" dedi.Mersin'de, 17 Aralık 2010'da, meydana gelen olayda, oto galerici Metin Baydar, yeğeni Şeref Polad ile birlikte Derviş Tümüklü'nün sahibi olduğu bara gitti. Baydar, sahnedeki Sarp Öztürk'ten Kürtçe şarkı söylemesini istedi. Ancak, Öztürk, Kürtçe şarkı bilmediğini belirterek bu isteği yerine getiremedi. Bunun üzerine Baydar, yeğeniyle birlikte saat 01.00 sıralarında bardan ayrıldı. Yaklaşık bir saat sonra bara dönen Metin Baydar, evine gitme hazırlığındaki evli ve 1 çocuk babası Sarp Öztürk, gitarist Göktay Okçu (38) ve garson Ramazan Koç'a (21) tabancayla kurşun yağdırdıktan sonra kaçtı. Saldırıda Öztürk ölürken, Okçu ve Koç yaralandı. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri kaçan Baydar'a yardım ettikleri belirlenen Şeref Polad ve Halil Önder'i yakaladı. 2 şüpheli tutuklanarak, cezaevine konuldu.7 YILDIR KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDUAçılan davanın 29 Mayıs 2012'de görülen karar duruşmasında mahkeme, Polad'a 17 yıl 9 ay, Önder'e ise 3 yıl hapis cezası verdi. 2 tutuksuz sanık ise beraat etti. Firarda olan cinayet sanığı Metin Baydar'ın dosyası ayrılarak, hakkında kırmızı bülten ile arama kararı verildi. Türk Interpolu, Metin Baydar'ın izini Kuzey Irak'ta buldu. Baydar, geçen ay, belirlenen adrese yerel güvenlik güçleriyle ortaklaşa düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı. Interpol polisi, tarafından Ankara'ya getirilen Metin Baydar, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Sincan Cezaevi'ne gönderildi.BABA ÖZTÜRK: TÜRK ADALETİNE GÜVENİYORUMSarp Öztürk'ün Kayseri'de yaşayan babası emekli İhsan Öztürk, oğullarının cinayet zanlısının yakalanmasının yüreklerine su serptiğini belirtti. Türk adaletine güvendiğini söyleyen Baba Öztürk, "Adalet temennimiz geç de olsa tecelli etti. Ben Türk adaletine inanıyor ve güveniyorum. Gereğinin yapılacağına inanıyorum. Hazırlanan dosyada gösterilen suç şekline göre netice alacağına inanıyorum. Cinayet zanlısını yakalayıp getiren arkadaşların hepsinden Allah razı olsun" dedi.