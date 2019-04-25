Sanat şehre indi: Step Istanbul bugün kapılarını açıyor

Selin GÜRSEL / İSTANBUL, () - SANATI ulaşılabilir kılmak için yola çıkan Step Istanbul, bugün kapılarını açıyor. Çağdaş İstanbul ve Tomtom Designhood iş birliğiyle düzenlenen ve 28 Nisan Pazar gününe kadar açık olan etkinlikte 25 galeri ve 250’den fazla sanatçının eseri yer alıyor.

Çağdaş İstanbul’un, tasarım ve sanatı birleştiren proje ve etkinliklere ev sahipliği yapan Tomtom Designhood ile birlikte gerçekleştireceği Step Istanbul, ziyaretçilerine erişilebilir sanatı sunmayı hedefliyor. 25 – 28 Nisan tarihleri arasında Ford Otosan ve QNB Finansbank ortak sponsorluğunda düzenlenen etkinlik kapsamında galeriler, sanatçılar, sanat inisiyatifleri, sanat profesyonelleri, koleksiyonerler ve koleksiyonerliğe ilk adımını atmak isteyenler, Tomtom Kırmızı ve İtalyan Lisesi’nin bahçesinde dört gün boyunca bir araya gelecek. Bugün ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak olan Step Istanbul’da, sanat eserleri 500 liradan başlayarak 20 bin lirayı aşmayacak şekilde sergilenecek.

“ZİYARETÇİLERİMİZİN YÜZDE 64’Ü 35 YAŞ ALTI GENÇLER”

Contemporary İstanbul başta olmak üzere 17 senedir sanatla ilgili etkinlikler düzenlediklerini belirten Çağdaş İstanbul ve Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Rabia Bakıcı Güreli, “Geçtiğimiz sene Contemporary Istanbul sırasında Bilgi Üniversitesi ile birlikte bir anket çalışması yaptık. Bu anket çalışmasında ziyaretçilerimizin yüzde 64’nün 35 yaş altı gençlerden oluştuğunu gördük. Gençlere ve yeni koleksiyoner olacak sanatseverlere farklı bir bakış açısı getiren, daha uygun fiyatlı eserler sunulan, daha genç galerilerin ve genç sanatçıların yer alabileceği bir etkinlik yapalım istedik. Sanatı daha ulaşılabilir hale getirmeyi amaçladık” dedi.

“HEM TANIDIK HEM DE YENİ SANATÇILAR VAR”

Ziyaretçilerin 25 galeriyi ve 250’ye yakın sanatçıyı görme fırsatını yakalayacağını ifade eden Güreli, “Bu galeriler içerisinde daha önce Contemporary Istanbul’da gördükleri galeriler ve yeni genç galeriler var. Aynı zamanda hem bildikleri sanatçıların daha uygun fiyatlı eserlerini hem de çok rastlamamış oldukları genç sanatçıların eserlerini bulabilecekler. Bütün eserler 500 lira ile 20 bin lira arasında olacak. Bütün sanatseverlerin kendi bütçelerine uygun bir eser bulabileceklerini düşünüyorum” diye konuştu.

“GENÇLERE İMKÂN VERMELİYİZ”

Çok genç bir ekiple çalıştıklarını kaydeden Güreli, “Konuşma programlarımızı 25 yaşında çok genç bir kadın küratör olan Bala Gürcan yaptı. Ülkemizin nüfusu zaten genç ve gençlere daha çok fırsat verilmesi gerektiğine inanıyorum. Genç sanatçılara, gençler tarafından kurulan galerilere, genç küratör ve sanat eleştirmenlerine daha çok imkan vermeyi arzu ediyoruz. İleride daha farklı projelerde yapmayı umuyoruz” dedi.

“Step Istanbul, bu seneden sonra daha da büyüyecek” diyen Güreli, “Her şey İstanbul’da ve bizim amacımız sanatı ulaşılabilir hale getirmek. Bu sebeple Step Istanbul’u Anadolu’nun çeşitli kentlerinde de gerçekleştirmeyi düşünüyoruz, ilk hedefimiz bu” ifadelerini kullandı.

“BURADA SANAT ETKİNLİĞİ YAPMAK HAYALİMİZDİ”

Tomtom’da yaklaşık dört senedir etkinlik yaptıklarını belirten Krea Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kodal, Tomtom Sokağı’nın ev sahipliği hikayesini şöyle anlattı:

“Dört senedir özellikle bu mahallenin dönüşümü için çok çalışıyoruz. Bu bölgede zaten sanat galerileri, genç tasarımcılar, yeni mekanlar var; gerçekten çok yaratıcı bir mahalle. Hayalimizde ise burada bir sanat etkinliği yapmak vardı. Bu hayalimizi Ali ve Rabia Güreli ile paylaştık. Sanatı sokağa çekebilmek, herkese ulaştırabilmek ve genç sanatçıları teşvik etmek için neler yapabiliriz diye konuştuk. Onların da böyle bir projesi olduğu ortaya çıkınca bunu birlikte yapmaya karar verdik. O yüzden de Step Istanbul, Tomtom’la beraber, sanatın, herkese ulaşılabilir bir şey olduğunu anlatmak için iyi bir araç olacak.”

Tomtom’u daha da geliştirmek ve kendi başına bir merkez haline getirmek için çalıştıklarını ifade eden Kodal, “Bizim arzumuz bu bölgeyi Corso Como, Mare ve Soho gibi zaten içerisinde yeme içme mekanlarının, tasarımcıların, markaların ve aynı zamanda sanat galerilerinin bulunduğu bir karmaya ulaştırmak. Bu etkinlikler de bunu tetikliyor. Herkesin bir zamanlar çekindiği bir mahallede böyle bir etkinliği yapıyor olmak da ayrıca çok önemli” diye konuştu.

“NEDEN BİR GÜN STEP İZMİR, STEP BERLİN OLMASIN?”

Step Istanbul’un İstanbul’un reklamını yapan bir etkinlik olmasını hedeflediklerini belirten Kodal, “Step Istanbul’la ilgili şöyle bir rüyamız, herkese dokunabiliyor olması. Sanat şehre iniyor diye bakabiliriz. O yüzden Step Istanbul sadece sanata ilk adımı atanların genç sanatçıların değil aynı zamanda büyük kitlelerin de merakını uyandıracak bir proje. Step Istanbul neden bir gün Step Berlin Step Lizbon veya Step İzmir, Step Ankara olmasın. Gelecek sene çok daha uluslararası bir etkinlik haline gelmesini ve İstanbul’un reklamını yapan bir etkinlik olmasını ümit ediyoruz” dedi.

“BURASI, MEKANLA VE ESERLERLE BAĞ KURMAMIZI SAĞLIYOR”

Mixer Galeri Direktörü Bengü Gün, “Mixer, genç sanatçılarla çalışan, sanatın herkese ulaşmasını sağlamak isteyen bir sanat mekanı olduğu için şu anda bu fuarın konseptinde de oldukça uygun bir yer teşkil ediyor. Biz de bu vesileyle birçok yeni kişiye, sanatla ilgilenen farklı bir kitleye ulaşmak istiyoruz. Umuyoruz ki bu hafta sonu birçok izleyici buradaki sanatçılarla ve bizlerle tanışma imkanı bulmuş olacak. Buranın samimi ortamı bizim için çok etkili. Eski bir bina olması, bir tarihinin olması, üzerinde sanat eserlerinin çok daha güzel görünmesini ve burayla bir bağ kurmamızı sağlıyor” dedi.

4 GÜN BOYUNCA DEVAM EDECEK

Bugün ziyarete açılan ve 28 Nisan’a kadar devam edecek olan Step Istanbul’da, projenin ruhuna ve mekâna uyum sağlayan samimi atmosferiyle yerel ve uluslararası katılımcılara çağdaş sanat seçkisi sunuluyor.

Step Istanbul’da AnnaLaudel Gallery, ArtOn İstanbul, C.A.M. Galeri, X-ist, PG Art Gallery, Mixer gibi tanınmış galerilerin yanı sıra Ambidexter, Narmanlı Sanat, Muaf gibi genç ve yeni galeriler ve galerilerin temsil ettiği Yavuz Tanyeli, Ayşe Bezenmiş, Ramazan Can, Ayla Turan, Rugül Serbest, Cem Dinlenmiş, Günnur Özsoy, Erkut Terliksiz, Ali Elmacı, Kaan Kayımoğlu, Neslihan Başer, Devrim Yalçın, Sergey Narazyan, Ekin Saçlıoğlu, Cheong-Cho Lee ve Jae-SoonRoh yer alıyor.

Step Istanbul’da dört gün boyunca konuşma programı ‘Step Talks’un yanı sıra workshoplar, sanatçı performansları ve belirli zaman aralıklarıyla sanat yürüyüşleri de gerçekleştirilecek.

Biletlerin Mobilet üzerinden satışa çıktığı etkinlikte, Step Talks programı ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Program hakkında detaylı bilgi için Step Istanbul’un internet adresi ve sosyal medya hesapları ziyaret edilebilir.

(FOTOĞRAFLI-GÖRÜNTÜLÜ)