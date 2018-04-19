Sanal aşçılıkla fenomen olan Saniye Anne'ye hacker saldırısı

Taylan YILDIRIM/İZMİR, () - İZMİR'de, damar tıkanıklığından sağ bacağı kesilen oğlunun protez bacak masrafını karşılamak için görüntü paylaşım ağı YouTube üzerinden sanal aşçılık yaparken, fenomen haline gelen Saniye Karataş (76), hacker saldırısına uğradı. Karataş'ın önce Facebook hesabını ele geçiren hacker, ardından internet sitesini ve 111 bin takipçili Instagram hesabını üzerine aldı. Saniye Karataş'ın yemek paylaşımlarına alışan takipçileri, saldırı sonucu sayfalardaki kuru kafa ve Adolf Hitler görsellerini görünce şaşırdı. Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, hacker'ı takibe aldı.

Manisa'nın Salihli ilçesinden yıllar önce İzmir'e taşınan Saniye Karataş, yaptığı yemeklerin tadıyla komşuları arasında ün kazandı. Yaşamında üzüntülü zamanlar da geçiren Karataş, kalp rahatsızlığı nedeniyle by-pass ameliyatı oldu. Karataş, en büyük üzüntüyü ise oğlu Süleyman Karataş'ın damar tıkanıklığından sağ bacağının diz altından kesilmek zorunda kalınmasıyla yaşadı. Hem kendisinin hem de oğlunun protez bacak ile tedavi masrafını karşılamakta güçlük çeken Karataş, oğlunun kamera karşısında yemek yapma önerisine ilk başlarda karşı çıksa da daha sonra kabul etti. Karataş, yaptığı yemeğin tarifini oğluna verdiği sırada, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Karataş, bu sırada hem yemeğini yaptı hem de lezzet sırlarını anlattı. Oğul Karataş ise annesinin bu anlatımlarını YouTube'a yüklemeye başladı. Saniye Karataş'ın yemek videoları kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi. Sosyal ağlarda 'Saniye Anne' olarak tanınmaya başlayan Karataş'a, takipçileri artarken, çok sayıda mesaj gönderildi.

'ANNEM ÜZGÜN, YARDIM EDİLMESİNİ BEKLİYORUZ'

Kendisine mesaj gönderen kadınların yeni tarifler istemesi üzerine Saniye Anne, yaptığı farklı yemeklerin tariflerini de yine oğlu aracılığıyla YouTube'da yayınlamayı sürdürdü. Hayatında yeni dönem başlayan Saniye Karataş, 'saniyeanneyemekleri' adlı hesaplarının YouTube'da 186 bin, Facebook'ta 133 bin, Intagram'da ise 111 bin takipçiye ulaşmasıyla fenomen haline geldi.

'Sanal aşçılık' ile tanınan Saniye Karataş, geçen hafta hacker saldırısına uğradı. Önce Facebook hesabını ele geçiren hacker, ardından internet sitesini ve 111 bin takipçili Instagram hesabını kendi üzerine aldı. Saniye Anne'nin yemek paylaşımlarına alışan takipçileri, saldırının ardından sayfalarda kuru kafa ve Adolf Hitler görsellerini görünce şaşırdı. Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri de şikayet üzerine hacker'ı takibe aldı.

Saniye Karataş'ın büyük üzüntü yaşadığını anlatan oğlu Süleyman Karataş, "Bizim yıllardır emek verip, bu günlere getirdiğimiz sitemizi hacker, elimizden aldı. Hacker'ın Saniye Anne'nin sevenlerinden para istemeyi planladığını düşünüyorum; ancak bizim uyarılarımız ve annemin sevenlerinin dikkati ve karşı atağa kalkmamız, bu planlarını bozdu. Şimdi hesabı tekrar almak için çaba gösteriyoruz. Annem, yaşananlara çok üzüldü. Çünkü 76 yaşında olmasına rağmen her gün sabah erkenden kalkıyor ve takipçilerine birbirinden lezzetli yemekleri yapmak ve tariflerini vermek için canla başla çalışıyor. Benim ve annemin hayata bağlandığımız tek nokta, o hesaplardı. Bize yardım edilmesini bekliyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI