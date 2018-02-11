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Samsunlu şehit Uzman Çavuş Akalın'ı son yolculuğuna 5 bin kişi uğurladı

Sait KUZU/ÇARŞAMBA (Samsun), ()  - TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Burak Akalın'ın (28) cenazesi, memleketi Samsun'da 5 bin kişinin katıldığı...

Samsunlu şehit Uzman Çavuş Akalın'ı son yolculuğuna 5 bin kişi uğurladı

Sait KUZU/ÇARŞAMBA (Samsun), ()  - TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Burak Akalın'ın (28) cenazesi, memleketi Samsun'da 5 bin kişinin katıldığı törenin ardından toprağa verildi.
Afrin'de, 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 22'nci gününde, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Akalın'ın cenazesi, memleketi Samsun’un Çarşamba ilçesine getirildi. Bekar olan şehit uzman çavuşun Türk bayrağına sarılı tabutu, ilk olarak Epçeli Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü. Burada Kur'an-ı Kerim okunup, yakınlarından helallik istendi. Şehidin annesi Aysel, babası Ekrem ve kız kardeşi Duygu Akalın, şehidin tabutuna dokunarak, uzun süre gözyaşı döktü.
Şehit uzman çavuşun cenazesi, daha sonra tören için Epçeli Camii’ne getirildi. Cenaze törenine Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Gençlik ve Spor eski Bakanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun milletvekilleri Fuat Köktaş, Orhan Kırcalı ile Hasan Basri Kurt, MHP Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, askeri ve mülki erkan ile şehidin yakınları ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı.
ŞEHİT ANNESİ: BİZİ BIRAKIP GİTTİN
Oğlunun tabutuna kapanan şehit annesi Aysel Akalın, “Bir tanem, kuzum; bizi bırakıp gittin” diyerek, uzun süre gözyaşı döktü. Şehit Piyade Uzman Çavuş Akalın için İl Müftüsü Veysel Çakı, ikindi vakti cenaze namazı kıldırdı. Şehit Akalın'ın cenazesi, Epçeli Mahalle Mezarlığı’ndaki aile kabristanlığında toprağa verildi.
Şehit Piyade Uzman Çavuş Akalın’ın, 2015 yılında göreve başladığı ve Bitlis'in Tatvan Komando Taburu'nda görevliyken 'Zeytin Dalı Harekatı' için Afrin'e gittiği belirtildi.

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